Accident cumplit în județul Galați. Patru persoane, inclusiv un copil, au murit după ce un tren a lovit o autoutilitară. Traficul feroviar este blocat

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 17:31

Accident cumplit în județul Galați. Patru persoane, între care un copil, au murit joi, după ce un tren de călători a lovit o autoutilitară la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Ghidigeni. În urma impactului devastator, traficul feroviar a fost blocat.

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