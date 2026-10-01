Accident cumplit în județul Galați. Patru persoane, inclusiv un copil, au murit după ce un tren a lovit o autoutilitară. Traficul feroviar este blocat

Accident cumplit în județul Galați. Patru persoane, între care un copil, au murit joi, după ce un tren de călători a lovit o autoutilitară la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Ghidigeni. În urma impactului devastator, traficul feroviar a fost blocat.
Pompierii intervin pentru descarcerarea victimelor
”În localitatea Ghidigeni a avut loc un accident rutier, la trecerea peste calea ferată, unde un tren călători a lovit o autoutilitară de transport”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați.
Impactul a fost atât de puternic încât patru persoane, un bărbat, două femei și un copil, au murit pe loc.
”Din păcate toți sunt decedați. Se intervine la fața locului cu 1 autospecială de stingere, 1 descarcerare, 1 ambulanță SMURD tip B1, ambulanță SAJ”, au precizat pompierii.
În momentul publicării acestei știri, pompierii intervin pentru descarcerarea victimelor.
Traficul feroviar este blocat în zona Ghidigeni
De asemenea, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române precizează că trenul se deplasa pe relația București Nord – Iași, iar traficul feroviar este oprit pe Secția CF 600, la intersecție cu DJ 240, în zona localității Gara Ghidigeni, județul Galați.
Potrivit sursei citate, circulația trenurilor ar urma să fie reluată după ora 19:00, în funcție de evoluția intervenției și de finalizarea verificărilor la locul accidentului.