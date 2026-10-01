Alertă în județul Harghita. Trei noi cazuri de rabie confirmate în localitățile Mădăraș, Sândominic și Mihăileni

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 17:19

Trei noi cazuri de rabie au fost confirmate, joi, în județul Harghita, după ce boala a fost depistată la două bovine și un câine, care au intrat în contact direct cu o vulpe. Autoritățile au activat măsurile de prevenție și control, iar Comitetul Local de Combatere a Bolilor a stabilit un plan pentru limitarea răspândirii bolii.

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