Alertă în județul Harghita. Trei noi cazuri de rabie confirmate în localitățile Mădăraș, Sândominic și Mihăileni

Trei noi cazuri de rabie au fost confirmate, joi, în județul Harghita, după ce boala a fost depistată la două bovine și un câine, care au intrat în contact direct cu o vulpe. Autoritățile au activat măsurile de prevenție și control, iar Comitetul Local de Combatere a Bolilor a stabilit un plan pentru limitarea răspândirii bolii.
Măsuri pentru limitarea extinderii bolii
În urma confirmării noilor cazuri de rabie, Instituția Prefectului a informat că a fost convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor (CLCB), care a adoptat un plan de măsuri pentru limitarea extinderii bolii.
De asemenea, în zona de protecție, pe o rază de trei kilometri în jurul focarelor, vor fi verificate și inventariate animalele receptive la rabie, inclusiv câinii și pisicile.
Animalele care au intrat în contact cu un exemplar suspect vor fi ținute sub observație timp de 30 de zile, iar cele despre care există suspiciuni că au fost mușcate sau zgâriate vor fi izolate.
Totodată, animalele care au intrat în contact cu cele bolnave vor fi vaccinate antirabic. Vor fi efectuate și vaccinări de completare pentru câini și pisici, iar circulația acestora va fi supravegheată și limitată.
În cazul laptelui provenit de la animale clinic sănătoase din focar, consumul sau comercializarea în stare crudă sunt interzise. Acesta poate fi consumat sau valorificat doar după pasteurizare sau fierbere.
Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Harghita, dr. Róbert István, a transmis că zona de supraveghere se extinde pe o rază de șapte kilometri în jurul zonei de protecție. În această zonă vor fi inventariați câinii și pisicile, se vor face vaccinări de completare, iar circulația animalelor va fi supravegheată și limitată.
Măsuri speciale în fondurile de vânătoare și pentru persoanele expuse
Planul prevede măsuri speciale și pentru fondurile de vânătoare. Gestionarii acestora trebuie să evalueze populația de animale sălbatice, în special cea de vulpi, și să organizeze acțiuni de vânătoare pentru vulpi și șacali, inclusiv prin majorarea cotelor de vânătoare. În cadrul acestor acțiuni nu vor fi folosiți câini de vânătoare.
În perioada următoare, va fi acordată o atenție sporită vaccinării manuale antirabice a vulpilor, prin intermediul momelilor vaccinale.
O altă componentă importantă a planului vizează persoanele care au intrat în contact cu animalele bolnave.
”Ca măsură generală, în cazul tuturor focarelor, se face o anchetă minuțioasă în direcția depistării persoanelor care au venit în contact cu animalele bolnave. Aceste persoane vor fi dirijate imediat către unitățile sanitare specializate”, se arată în planul de măsuri.
Totodată, este strict interzis consumul sau valorificarea animalelor și a cărnii infectate cu virusul rabiei. Încălcarea acestei prevederi poate atrage răspunderea penală.
Alte două cazuri de rabie au fost confirmate zilele trecute la două bovine care au murit în perimetrul comunei Tomești, numărul total al cazurilor din județ ajungând la cinci.