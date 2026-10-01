Imagini de la înmormântarea lui Gheorghe Moldovan. Arbitrul a fost condus pe ultimul drum în prezența familiei și a prietenilor

Gheorghe Moldovan, arbitrul care a murit după ce și-a luat viața în urma unei perioade dificile marcate de divorț, a fost înmormântat. Familia, prietenii și oamenii care l-au cunoscut s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.
Ceremonia funerară a fost una încărcată de emoție, iar durerea s-a putut vedea pe chipurile celor care au venit să își ia rămas-bun de la Gheorghe Moldovan. Arbitrul lasă în urmă trei copii și numeroși oameni apropiați care i-au fost alături de el de-a lungul timpului.
Printre cei prezenți la înmormântare s-au aflat și mai mulți motocicliști, cunoscându-se faptul că pasiunea pentru motociclete ocupa un loc important în viața lui Gheorghe Moldovan.
Motocicliștii i-au adus un ultim omagiu lui Gheorghe Moldovan
În timpul ceremoniei, motocicliștii au vrut să îi respecte memoria într-un mod care să amintească de una dintre marile sale pasiuni. Aceștia și-au turat motoarele în semn de omagiu, iar momentul a fost primit cu emoție de cei aflați la înmormântare.
Pentru familie și prieteni, despărțirea de Gheorghe Moldovan a fost una extrem de dificilă. Moartea acestuia a venit după o perioadă despre care bărbatul vorbea ca fiind una foarte apăsătoare, pe fondul problemelor din relația sa și al divorțului.
Gheorghe Moldovan era tatăl a trei copii. Cei apropiați au vorbit despre suferința provocată de despărțirea de familie și despre perioada complicată pe care acesta ar fi traversat-o înainte de tragedie.
Mesajul transmis de Gheorghe Moldovan înainte de tragedie
Înainte de moarte, Gheorghe Moldovan ar fi lăsat un mesaj în care vorbea despre problemele din căsnicia sa și despre starea în care ajunsese după mai multe conflicte. Potrivit declarațiilor atribuite acestuia, bărbatul susținea că, timp de aproximativ un an, ar fi auzit în mod repetat afirmații care l-ar fi afectat.
În mesaj, arbitrul vorbea despre tensiunile dintre el și soția sa și despre faptul că situația devenise, în opinia sa, imposibil de suportat.
„Din cauza soției mele am ajuns în etapa de a-mi pune capăt zilelor, cu părere de rău. De un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: vreau să mor, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine, lucrurile acestea au fost menționate foarte des. Lucrurile acestea au ajuns la limită”, ar fi spus Gheorghe Moldovan în mesajul său.
Acum, familia și prietenii încearcă să treacă peste pierderea suferită. Înmormântarea a reunit oameni din cercul său apropiat, dar și motocicliști care au dorit să îi fie alături pentru ultima dată și să îi cinstească memoria.