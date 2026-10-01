Imagini de la înmormântarea lui Gheorghe Moldovan. Arbitrul a fost condus pe ultimul drum în prezența familiei și a prietenilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 17:08

Gheorghe Moldovan, arbitrul care a murit după ce și-a luat viața în urma unei perioade dificile marcate de divorț, a fost înmormântat. Familia, prietenii și oamenii care l-au cunoscut s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

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