Incendiu puternic în județul Argeș. Un autocamion încărcat cu stupi a fost făcut scrum - FOTO

Un incendiu violent a izbucnit joi, în comuna Călinești, județul Argeș, iar un autocamion încărcat cu stupi a fost făcut scrum. Flăcările s-au extins rapid, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru a împiedica propagarea acestuia la o combină agricolă din apropiere.
”La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la vehiculul respectiv. Concomitent cu misiunea de stingere, colegii noștri au acționat și pentru salvarea unei combine agricole la care flăcările se propagaseră”, se precizează într-o informare transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș.
Nu au fost înregistrate victime
Potrivit reprezentanților instituției, în urma incendiului nu au fost identificate victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.
În acest caz, au fost demarate cercetări, iar polițiștii și pompierii încearcă să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului.