Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incendiu puternic în județul Argeș. Un autocamion încărcat cu stupi a fost făcut scrum - FOTO

FOTO: ISU Arges

FOTO: ISU Arges

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 16:20

Un incendiu violent a izbucnit joi, în comuna Călinești, județul Argeș, iar un autocamion încărcat cu stupi a fost făcut scrum. Flăcările s-au extins rapid, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru a împiedica propagarea acestuia la o combină agricolă din apropiere.

Autocamionul cu stupi a fost făcut scrum

Incendiul a izbucnit în satul Udeni Zăvoi, la fața locului fiind trimiși pompierii de la Garda de Intervenție Topoloveni, care au intervenit pentru stingerea flăcărilor.

”La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la vehiculul respectiv. Concomitent cu misiunea de stingere, colegii noștri au acționat și pentru salvarea unei combine agricole la care flăcările se propagaseră”, se precizează într-o informare transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș.

incendiu in arges- ISU Arges

Nu au fost înregistrate victime

Potrivit reprezentanților instituției, în urma incendiului nu au fost identificate victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

În acest caz, au fost demarate cercetări, iar polițiștii și pompierii încearcă să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe