Incendiu puternic în județul Argeș. Un autocamion încărcat cu stupi a fost făcut scrum - FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 16:20

Un incendiu violent a izbucnit joi, în comuna Călinești, județul Argeș, iar un autocamion încărcat cu stupi a fost făcut scrum. Flăcările s-au extins rapid, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru a împiedica propagarea acestuia la o combină agricolă din apropiere.

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