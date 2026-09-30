Accident tragic în județul Alba. Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut de pe bicicletă

Un copil în vârstă de 11 ani a murit, miercuri, după ce a căzut de pe bicicletă, pe raza localității Heria, județul Alba. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă, în ciuda eforturilor, minorul nu a mai putut fi salvat.
Copilul nu a răspuns manevrelor de resuscitare
”Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza localității Heria, județul Alba, un minor, în vârstă de 11 ani, ar fi căzut, în timp ce se deplasa cu bicicleta, pe partea carosabilă”, a transmis, miercuri, IPJ Alba.
Copilul a fost rănit, iar echipajele medicale sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare.
”Din nefericire, minorul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia de către echipajele medicale”, a transmis IPJ Alba.
În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.