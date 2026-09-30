Accident tragic în județul Alba. Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut de pe bicicletă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 19:14

Un copil în vârstă de 11 ani a murit, miercuri, după ce a căzut de pe bicicletă, pe raza localității Heria, județul Alba. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă, în ciuda eforturilor, minorul nu a mai putut fi salvat.

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