Haos pe aeroporturile din România! AnimaWings ar putea anula mai multe zboruri în următoarele ore. Avertisment pentru pasageri

Pasagerii care au zboruri programate în următoarele ore sunt sfătuiți să verifice atent situația curselor. BoardingPass avertizează că o companie aeriană românească ar putea anula un număr important de zboruri operate spre și dinspre aeroporturile din țară. Publicația specializată în aviație nu a anunțat inițial numele operatorului, însă informațiile apărute ulterior indică AnimaWings. Dimensiunea exactă a problemelor nu este cunoscută deocamdată, iar lista rutelor afectate nu a fost făcută publică.
Aproape jumătate din flotă ar putea rămâne la sol
„Dacă nu apar modificări, BoardingPass anticipează ca în următoarele ore să fie anulate zborurile unei companii aeriene românești de pe mai multe rute operate spre și dinspre aeroporturi din țara noastră”, a transmis publicația. Potrivit surselor citate, aproximativ jumătate din flota operatorului ar urma să fie reținută la sol. Deocamdată nu este clar câte curse vor fi anulate și nici ce aeroporturi vor fi afectate. AnimaWings a anunțat separat că suspendă treptat operarea unor aeronave Airbus A220-300, după apariția unor probleme tehnice recurente.
Compania susține că nu își suspendă întreaga activitate și că încearcă să preia unele curse cu celelalte aeronave disponibile. În perioada următoare pot apărea însă întârzieri, reprogramări sau anulări, în funcție de disponibilitatea flotei. Pasagerii afectați ar urma să fie informați direct atunci când apar modificări. Problemele vin într-o perioadă în care zborurile din România au mai trecut prin perturbări importante în ultimele luni.
Ce trebuie să facă pasagerii dacă zborul este anulat
Sursa citată le recomandă celor care primesc o notificare de anulare să caute cât mai repede o alternativă. „Dacă primiți notificare de anulare, nu căutați răspunsuri și nu așteptați ajutor, vă recomandăm să căutați cât mai rapid bilete de avion pe zboruri alternative”, transmite publicația. Avertismentul vine în contextul în care, dacă mai multe curse dispar într-un timp scurt, locurile disponibile pe alte zboruri se pot ocupa rapid. În plus, biletele rămase pot deveni mai scumpe pe măsură ce cererea crește.
Ce spune AnimaWings despre problemele apărute
AnimaWings confirmă existența unor probleme tehnice care afectează o parte dintre aeronavele Airbus A220-300 din flotă. Compania spune că experiența operațională acumulată cu acest tip de avion a scos la iveală „o serie de provocări tehnice recurente, care au condus la perioade repetate de indisponibilitate a aeronavelor, inclusiv în cazul unor unități recent livrate”. Din acest motiv, operatorul a decis ca, începând din 29 septembrie 2026, să suspende treptat operarea aeronavelor A220-300, în funcție de situația tehnică și de evaluarea fiecărui avion.
Reprezentanții companiei precizează însă că AnimaWings nu își suspendă operațiunile. Zborurile care pot fi preluate de alte aeronave din flotă sunt reorganizate, iar programul este reevaluat permanent. Compania admite că, în perioada imediat următoare și pe parcursul lunii octombrie, pot apărea reprogramări, întârzieri sau anulări punctuale, pe fondul reducerii temporare a numărului de aeronave disponibile.
AnimaWings mai transmite că pasagerii ale căror curse sunt afectate vor fi informați direct, pe măsură ce modificările sunt stabilite. În funcție de fiecare rezervare și de locurile disponibile, compania spune că va încerca reacomodarea pasagerilor pe alte zboruri sau va oferi rambursarea integrală a sumelor achitate, conform cadrului legal aplicabil.