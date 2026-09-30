Haos pe aeroporturile din România! AnimaWings ar putea anula mai multe zboruri în următoarele ore. Avertisment pentru pasageri

Publicat 30 sept. 2026, 11:15 Actualizat 30 sept. 2026, 11:21

Pasagerii care au zboruri programate în următoarele ore sunt sfătuiți să verifice atent situația curselor. BoardingPass avertizează că o companie aeriană românească ar putea anula un număr important de zboruri operate spre și dinspre aeroporturile din țară. Publicația specializată în aviație nu a anunțat inițial numele operatorului, însă informațiile apărute ulterior indică AnimaWings. Dimensiunea exactă a problemelor nu este cunoscută deocamdată, iar lista rutelor afectate nu a fost făcută publică.

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