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Locale· 1 min citire
Răzbunare din gelozie: o tânără de 22 de ani i-a incendiat mașina iubitului după ce a consumat alcool
Mașină incendiată / Sursa foto - Facebook
O tânără de 22 de ani din Fălticeni a fost reținută după ce ar fi incendiat mașina iubitului, pe fondul geloziei și după ce consumase alcool. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 1.500 de euro. Femeia urmează să fie prezentată instanței, în cadrul anchetei desfășurate de polițiști.
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