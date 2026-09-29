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Răzbunare din gelozie: o tânără de 22 de ani i-a incendiat mașina iubitului după ce a consumat alcool

Mașină incendiată / Sursa foto - Facebook

Mașină incendiată / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 16:42

O tânără de 22 de ani din Fălticeni a fost reținută după ce ar fi incendiat mașina iubitului, pe fondul geloziei și după ce consumase alcool. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 1.500 de euro. Femeia urmează să fie prezentată instanței, în cadrul anchetei desfășurate de polițiști.

Mașina iubitului, incendiată pe fondul geloziei

Incidentul a avut loc în Fălticeni, iar polițiștii au început cercetările după ce autoturismul bărbatului a fost incendiat, conform presei locale.

Din primele informații, gestul tinerei ar fi avut loc în contextul unui conflict alimentat de gelozie. Înainte de incident, aceasta consumase alcool.

Anchetatorii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs fapta și modul în care tânăra ar fi provocat incendiul.

Prejudiciu de aproximativ 1.500 de euro

Deși valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 1.500 de euro, situația juridică în care se află tânăra este una serioasă.

Polițiștii au continuat cercetările și au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore.

Ulterior, tânăra urmează să fie prezentată în fața instanței, care va decide măsurile ce se impun în continuarea procedurilor judiciare.

Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore

Femeia de 22 de ani se află în prezent în atenția anchetatorilor, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Consumul de alcool și gelozia sunt indicate drept elemente care ar fi stat la baza gestului, însă ancheta trebuie să stabilească exact succesiunea evenimentelor și responsabilitatea persoanei cercetate.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, tânăra beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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