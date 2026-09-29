Pericol în centrul Alexandriei: bucăți masive de tencuială s-au desprins de pe un bloc

Incident periculos marți dimineață, 29 septembrie, în centrul municipiului Alexandria. Bucăți masive de tencuială s-au desprins de pe fațada cunoscutului „Bloc Potcoava” și s-au prăbușit chiar în zona de acces într-o scară de bloc.
Potrivit informațiilor transmise de locatari, în momentul în care tencuiala s-a desprins, un tată ieșea din imobil împreună cu copiii săi, pe care urma să îi ducă la școală. Cei trei ar fi scăpat nevătămați, diferența de câteva secunde făcând ca bucățile căzute să nu îi lovească.
Bucățile de tencuială au căzut lângă intrarea în bloc
Incidentul readuce în atenție starea fațadei clădirii și riscul la care ar putea fi expuși locatarii și trecătorii.
Fragmentele desprinse de la înălțime au ajuns în imediata apropiere a intrării în scară, într-o zonă intens circulată de persoanele care locuiesc în imobil, arată Teleorman News.
Cazul este cu atât mai îngrijorător cu cât, potrivit locatarilor, nu ar fi primul incident de acest fel produs la aceeași fațadă.
O altă mașină ar fi fost distrusă de bucăți desprinse de pe fațadă
Incidentul de marți ar fi avut loc chiar în ziua în care Asociația de Proprietari urma să achite despăgubirile pentru un autoturism avariat în urmă cu câteva săptămâni de bucăți căzute de pe aceeași fațadă.
Informația a fost relatată de locatari, care susțin că problemele fațadei sunt cunoscute de mai mult timp.
Noua desprindere a tencuielii ridică astfel semne de întrebare cu privire la măsurile care ar trebui luate pentru prevenirea unor accidente.
Locatarii reclamă lipsa unor intervenții
Unul dintre locatari susține că reprezentanții asociației ar încerca să atribuie responsabilitatea pentru starea fațadei proprietarilor care nu și-ar fi izolat individual partea de fațadă aferentă apartamentelor.
Afirmațiile reprezintă poziția unui locatar și nu au fost prezentate, în informațiile disponibile, și punctele de vedere ale reprezentanților Asociației de Proprietari.
Problema ridică însă o chestiune importantă pentru siguranța celor care locuiesc în clădire: cine trebuie să intervină atunci când elemente ale unei fațade prezintă risc de desprindere și pot pune în pericol oamenii sau autoturismele parcate în apropiere.
„Blocul Potcoava”, una dintre clădirile cunoscute din Alexandria
Imobilul G103, cunoscut drept „Blocul Potcoava”, are aproape 50 de ani și este una dintre clădirile reprezentative din centrul Alexandriei.
Trecerea timpului și degradarea materialelor pot afecta structura și elementele exterioare ale clădirilor, însă desprinderea unor bucăți de tencuială de dimensiuni mari reprezintă un risc pentru persoanele aflate în apropiere.
Incidentul de marți arată cât de rapid se poate transforma o problemă aparent localizată într-un pericol pentru locatari și trecători.
Locatarii cer identificarea unei soluții pentru îndepărtarea zonelor instabile și pentru securizarea fațadei, astfel încât alte bucăți să nu ajungă din nou în zona de acces sau în spațiile în care circulă pietonii.
Până la efectuarea unor verificări și intervenții, zona în care există risc de desprindere ar trebui tratată cu maximă atenție pentru evitarea unui posibil accident.