Pericol în centrul Alexandriei: bucăți masive de tencuială s-au desprins de pe un bloc

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 19:01

Incident periculos marți dimineață, 29 septembrie, în centrul municipiului Alexandria. Bucăți masive de tencuială s-au desprins de pe fațada cunoscutului „Bloc Potcoava” și s-au prăbușit chiar în zona de acces într-o scară de bloc.

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