Planul lui Vlad Bălțățeanu după moartea Valentinei: voia să ajungă în Cancun, dar nu și-ar fi putut plăti biletul

Publicat 30 sept. 2026, 09:39 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi detalii despre fuga lui Vlad Bălțățeanu, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a aruncat trupul în râul Olt. După aproape o săptămână de căutări în mai multe țări europene, acesta a ajuns în custodia autorităților elvețiene. Un prieten al bărbatului susține însă că destinația lui inițială ar fi fost cu totul alta: Cancun, Mexic. Planul s-ar fi schimbat în momentul în care nu a reușit să își plătească biletul de avion, conform Realitatea PLUS.

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