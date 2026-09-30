Planul lui Vlad Bălțățeanu după moartea Valentinei: voia să ajungă în Cancun, dar nu și-ar fi putut plăti biletul

Apar noi detalii despre fuga lui Vlad Bălțățeanu, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a aruncat trupul în râul Olt. După aproape o săptămână de căutări în mai multe țări europene, acesta a ajuns în custodia autorităților elvețiene. Un prieten al bărbatului susține însă că destinația lui inițială ar fi fost cu totul alta: Cancun, Mexic. Planul s-ar fi schimbat în momentul în care nu a reușit să își plătească biletul de avion, conform Realitatea PLUS.
Vlad Bălțățeanu ar fi vrut să ajungă în Mexic
Potrivit informațiilor apărute în acest caz, bărbatul ar fi încercat să plece spre Cancun după crimă. Plata biletului nu s-ar fi făcut însă la timp, iar fuga către Mexic nu a mai fost posibilă. În cele din urmă, Vlad Bălțățeanu s-a predat în Elveția, după zile întregi în care fusese căutat. Autoritățile române au început procedurile necesare pentru aducerea sa în țară.
Drumul pe care l-ar fi urmat după plecarea din România a trecut prin mai multe state. Anchetatorii susțin că ar fi ajuns mai întâi în Ungaria, cu ajutorul unui prieten din Sibiu, care a declarat că nu știa nimic despre crimă. Acesta ar fi spus că l-a lăsat în Budapesta, iar Vlad Bălțățeanu ar fi plecat apoi către Roma. De acolo ar fi luat un tren spre Elveția, iar anchetatorii încearcă acum să afle dacă pe traseu au existat și alte persoane care l-au ajutat să se ascundă.
Tatăl Valentinei: „Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
Pentru familia Valentinei, faptul că principalul suspect a fost prins nu schimbă însă durerea lăsată în urmă. Tatăl tinerei, Petre Tănăsie, le-a mulțumit polițiștilor pentru că și-au făcut treaba, dar spune că nicio pedeapsă nu îi poate aduce copilul înapoi. El consideră că anii de închisoare pe care i-ar putea primi Vlad Bălțățeanu sunt prea puțini în raport cu ceea ce s-a întâmplat. Mesajul său arată cât de greu este pentru familie să privească acum spre ce urmează în anchetă.
„Pe mine nu mă încălzeşte cu nimic că l-au prins pe acest individ. Mulţumesc Poliţiei că şi-a făcut treaba, dar el o să-şi facă viaţa, o stea 20-25 de ani în puşcărie, o să vină acasă, dar copilul meu nu mai vine. Pedeapsa e prea mică pentru acest om. El ştie mai bine de ce s-a predat. Cu toate că toţi criminalii şi toţi cei care fac rău trebuie prinşi, pe mine nu mă încălzeşte cu nimic pentru că pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi.”
Ar fi fost oprit de polițiști înainte să fugă din țară
Un alt detaliu apărut în acest caz este legat de perioada imediat următoare crimei. Vlad Bălțățeanu ar fi fost oprit de polițiști pentru un control de rutină în timp ce se îndrepta spre Pitești. În acel moment, autoritățile nu știau încă despre uciderea Valentinei, astfel că bărbatul și-a continuat drumul. Ulterior, s-ar fi aflat că în mașina lui se afla și cățelușul tinerei, pe care familia îl căuta de mai multe zile.
Anchetatorii încearcă acum să refacă pas cu pas tot traseul parcurs după crimă. Vor să afle cine l-a ajutat, unde a stat și cum a reușit să traverseze mai multe țări înainte să ajungă în Elveția. Prietenul din Sibiu care l-ar fi dus până la Budapesta susține că nu știa ce se întâmplase. Ancheta trebuie să stabilească dacă acesta a fost singurul ajutor primit sau dacă și alte persoane au intervenit pe parcurs.
Un trecut marcat de acuzații de violență
Informațiile din dosar arată că acesta nu ar fi fost primul episod în care numele lui Vlad Bălțățeanu apare într-un caz de violență. În urmă cu patru ani, pe numele său fusese emis un ordin de protecție provizoriu într-o situație care privea o altă parteneră. Dosarul fusese deschis inițial pentru viol și a ajuns ulterior în instanță sub acuzația de lovire sau alte violențe. Aceste detalii au revenit în atenție după moartea Valentinei.
Cazul tinerei de 28 de ani a provocat și numeroase reacții în mediul online. Oamenii au vorbit despre violența domestică, despre semnalele care apar înaintea unor asemenea tragedii și despre situațiile în care victimele ajung să trăiască în teamă. În același timp, ancheta continuă pentru a stabili toate împrejurările crimei și modul în care Vlad Bălțățeanu a reușit să părăsească România. Următorul pas este aducerea lui în țară, unde va fi cercetat în dosarul deschis după moartea Valentinei.