Accident mortal pe șoseaua de centură de la Rădăuți. Un șofer de 32 de ani a murit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 07:54

Un accident rutier mortal s-a produs marți noapte pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de 32 de ani, a fost găsit decedat la locul accidentului.

Distribuie articolul