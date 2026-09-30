Accident mortal pe șoseaua de centură de la Rădăuți. Un șofer de 32 de ani a murit

Un accident rutier mortal s-a produs marți noapte pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de 32 de ani, a fost găsit decedat la locul accidentului.
Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul se afla singur în autoturism în momentul producerii accidentului.
Mașina s-a răsturnat în afara carosabilului
Accidentul s-a produs în timpul nopții, pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.
Din primele informații, autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului. La locul accidentului au fost mobilizate echipajele de intervenție.
În urma impactului, șoferul, în vârstă de 32 de ani, a suferit leziuni incompatibile cu viața.
Șoferul era singur în autoturism
Bărbatul a fost găsit mort la fața locului. El era singura persoană aflată în autoturism în momentul producerii accidentului.
Până la acest moment, informațiile disponibile nu precizează circumstanțele exacte în care mașina a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.
Cauzele și împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de autorități.