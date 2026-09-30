Accident grav pe DN1S, între Părău și Șercaia. Șofer de 76 de ani, inconștient după ce a intrat cu mașina într-un copac. A fost solicitat elicopterul SMURD

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 20:47

Un accident rutier grav s-a produs miercuri după-amiază pe DN1S, între localitățile Părău și Șercaia, în județul Brașov. Un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost preluat inconștient de elicopterul SMURD, după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac.

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