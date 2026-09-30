Accident grav pe DN1S, între Părău și Șercaia. Șofer de 76 de ani, inconștient după ce a intrat cu mașina într-un copac. A fost solicitat elicopterul SMURD

Un accident rutier grav s-a produs miercuri după-amiază pe DN1S, între localitățile Părău și Șercaia, în județul Brașov. Un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost preluat inconștient de elicopterul SMURD, după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac.
Victima a fost găsită încarcerată și inconștientă
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș, cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere cu apă și spumă. De asemenea, au fost mobilizate echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD Brașov.
În urma impactului, conducătorul autoturismului a rămas încarcerat și era inconștient. Pompierii au intervenit pentru extragerea victimei, iar aceasta a fost ulterior intubată de cadrele medicale.
”Victima a fost descarcerată, a fost intubată și va fi transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu elicopterul SMURD, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Misiunea este în dinamică”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.
Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac
Potrivit polițiștilor brașoveni, la volan se afla un bărbat în vârstă de 76 de ani, din localitatea Perșani. Din primele cercetări, acesta ar fi părăsit partea carosabilă, în condiții care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, după care a intrat în coliziune cu un copac.
”În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni, fapt pentru care echipajele medicale, sosite la fața locului, au acordat sprijinul necesar, acesta fiind preluat ulterior și transportat la o unitate medicală”, au precizat polițiștii.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.