Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea unei ținte din apropierea graniței

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 07:36

O țintă aeriană a fost detectată în noaptea de 29 spre 30 septembrie la est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale cu România. Autoritățile române au activat măsurile de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar un mesaj RO-Alert a fost transmis în timpul nopții.

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