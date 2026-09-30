Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea unei ținte din apropierea graniței

O țintă aeriană a fost detectată în noaptea de 29 spre 30 septembrie la est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale cu România. Autoritățile române au activat măsurile de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar un mesaj RO-Alert a fost transmis în timpul nopții.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, sistemul național de supraveghere radar a identificat ținta aeriană în spațiul ucrainean. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la sol.
Ținta aeriană, detectată în apropiere de Izmail
Incidentul a fost înregistrat în cursul nopții, când radarele Ministerului Apărării Naționale au urmărit o țintă care evolua la est de Izmail, în Ucraina.
Zona se află în proximitatea frontierei fluviale dintre Ucraina și România, motiv pentru care autoritățile române au activat procedurile specifice de monitorizare și alertare.
Informațiile radar au fost transmise Centrului Național Militar de Comandă, care a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea avertizării populației din nordul județului Tulcea.
Două aeronave F-18 spaniole au decolat pentru supraveghere
În cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită desfășurate în România, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate pentru a monitoriza situația aeriană.
Avioanele se aflau în serviciul de luptă și au fost utilizate pentru supravegherea evoluției țintei detectate în apropierea frontierei.
Misiunea de monitorizare s-a desfășurat în contextul măsurilor de protejare a spațiului aerian al României și de menținere a unei imagini operative asupra situației din proximitatea graniței.
Mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea
În urma notificării transmise de Centrul Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus măsurile necesare pentru alertarea populației.
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 00:35.
Avertizarea a avut rolul de a informa populația cu privire la situația aeriană detectată în apropierea graniței și de a permite aplicarea măsurilor de protecție prevăzute în astfel de situații.
Nu au fost detectate intrări în spațiul aerian al României
Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost detectate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.
Prin urmare, situația monitorizată de autoritățile române a rămas în zona de proximitate a frontierei, pe teritoriul Ucrainei.
Alerta aeriană a fost declarată încheiată la ora 00:10, după încetarea situației care a determinat instituirea măsurilor de monitorizare și alertare.