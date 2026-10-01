Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie de 69 de ani a fost lovită mortal de un microbuz, în apropierea unei treceri de pietoni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 19:08

Un accident mortal s-a produs joi dimineață în localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud. O femeie în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un microbuz în timp ce traversa DN 17, la mică distanță de o trecere pentru pietoni.

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