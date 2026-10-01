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Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie de 69 de ani a fost lovită mortal de un microbuz, în apropierea unei treceri de pietoni

Accident rutier / Sursa foto - Captură video

Accident rutier / Sursa foto - Captură video

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 19:08

Un accident mortal s-a produs joi dimineață în localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud. O femeie în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un microbuz în timp ce traversa DN 17, la mică distanță de o trecere pentru pietoni.

Tragedia a avut loc în zona poștei din comună. Potrivit localnicilor, femeia se îndrepta către poștă pentru a-și ridica pensia și ar fi ales să traverseze șoseaua înainte de trecerea de pietoni.

Impactul a fost extrem de violent, iar femeia a fost aruncată la câțiva metri de locul în care a fost lovită.

Un pompier aflat în timpul liber a încercat să o salveze

Un pompier care se deplasa către serviciu a fost martor la incident și s-a oprit pentru a-i acorda victimei primul ajutor. Acesta a început manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

„La locul evenimentului am găsit o pacientă în vârstă, în stop cardio-respirator, cu manevre în curs de resuscitare aplicate de un coleg de la ISU, în timpul liber, în deplasare spre serviciu”, a declarat Alexandru Borodi, medic în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.

În ciuda eforturilor depuse, femeia nu a mai putut fi salvată.

Localnicii reclamă pericolele din zona accidentului

Oamenii din Livezile spun că zona în care s-a produs accidentul ar fi una periculoasă și că aici au loc frecvent incidente rutiere.

„A venit mașina și a lovit-o, a aruncat-o până acolo. Cred că tot la două săptămâni e accident aici, nu pun un semafor, nu pun nimic”, a povestit un localnic pentru știrileprotv.ro.

Cei care o cunoșteau pe femeie spun că aceasta era, în general, atentă atunci când traversa strada. Potrivit mărturiilor localnicilor, victima venise la poștă pentru a-și ridica pensia.

Șoferul microbuzului, testat cu etilotestul

Potrivit polițiștilor, victima a fost lovită de o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Bistrița. Vehiculul circula pe direcția Bistrița - Vatra Dornei.

„O autoutilitară, condusă de un bărbat de 42 de ani, din Bistrița, care se deplasa pe direcția Bistrița - Vatra Dornei, ar fi surprins și accidentat o femeie de 69 de ani”, a transmis Crina Sârb, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat zero.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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