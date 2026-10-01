Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie de 69 de ani a fost lovită mortal de un microbuz, în apropierea unei treceri de pietoni

Un accident mortal s-a produs joi dimineață în localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud. O femeie în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un microbuz în timp ce traversa DN 17, la mică distanță de o trecere pentru pietoni.
Tragedia a avut loc în zona poștei din comună. Potrivit localnicilor, femeia se îndrepta către poștă pentru a-și ridica pensia și ar fi ales să traverseze șoseaua înainte de trecerea de pietoni.
Impactul a fost extrem de violent, iar femeia a fost aruncată la câțiva metri de locul în care a fost lovită.
Un pompier aflat în timpul liber a încercat să o salveze
Un pompier care se deplasa către serviciu a fost martor la incident și s-a oprit pentru a-i acorda victimei primul ajutor. Acesta a început manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.
„La locul evenimentului am găsit o pacientă în vârstă, în stop cardio-respirator, cu manevre în curs de resuscitare aplicate de un coleg de la ISU, în timpul liber, în deplasare spre serviciu”, a declarat Alexandru Borodi, medic în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.
În ciuda eforturilor depuse, femeia nu a mai putut fi salvată.
Localnicii reclamă pericolele din zona accidentului
Oamenii din Livezile spun că zona în care s-a produs accidentul ar fi una periculoasă și că aici au loc frecvent incidente rutiere.
„A venit mașina și a lovit-o, a aruncat-o până acolo. Cred că tot la două săptămâni e accident aici, nu pun un semafor, nu pun nimic”, a povestit un localnic pentru știrileprotv.ro.
Cei care o cunoșteau pe femeie spun că aceasta era, în general, atentă atunci când traversa strada. Potrivit mărturiilor localnicilor, victima venise la poștă pentru a-și ridica pensia.
Șoferul microbuzului, testat cu etilotestul
Potrivit polițiștilor, victima a fost lovită de o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Bistrița. Vehiculul circula pe direcția Bistrița - Vatra Dornei.
„O autoutilitară, condusă de un bărbat de 42 de ani, din Bistrița, care se deplasa pe direcția Bistrița - Vatra Dornei, ar fi surprins și accidentat o femeie de 69 de ani”, a transmis Crina Sârb, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud.
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat zero.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.