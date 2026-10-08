Un tânăr de 24 de ani a dispărut după ce a mers la meci. Poliția face apel la populație

Un bărbat în vârstă de 24 de ani din Maryland este căutat de autorități după ce a dispărut în Cleveland, Ohio, unde ajunsese pentru a asista la meciul dintre Steelers și Browns. Phoenix Phillips a fost văzut ultima dată vineri, în centrul orașului, iar familia așteaptă cu disperare informații despre locul în care s-ar putea afla.
Phoenix Phillips a plecat la Cleveland pentru meci
Phoenix Phillips, originar din Perryville, Maryland, localitate aflată în apropiere de Baltimore, a mers în Ohio pentru a urmări partida dintre Pittsburgh Steelers și Cleveland Browns.
Potrivit poliției din Cleveland, tânărul se afla în vizită în oraș și, la un moment dat, s-a separat de persoana care îl însoțea. După acel moment, nu a mai fost găsit.
Autoritățile încearcă să stabilească traseul parcurs de Phillips și să afle ce s-a întâmplat după ce acesta a rămas singur.
Poliția consideră dispariția îngrijorătoare
Sergentul Freddy Diaz, purtător de cuvânt al poliției din Cleveland, a explicat că anchetatorii încearcă să clarifice împrejurările dispariției.
„Este dintr-un alt stat, așa că se afla în oraș în vizită și, la un moment dat, s-a despărțit de persoana cu care era. După aceea, încercăm în continuare să stabilim ce s-a întâmplat de fapt”, a declarat reprezentantul poliției, potrivit New York Post.
Pentru familie, dispariția lui Phillips este cu atât mai greu de suportat cu cât tânărul se afla în Ohio pentru un eveniment sportiv pe care îl aștepta cu nerăbdare.
Familia îl descrie drept un tată iubitor și un mare fan Steelers
Rudele lui Phoenix Phillips încearcă acum să obțină orice informație care ar putea ajuta la găsirea acestuia.
O asistentă socială care a discutat cu familia, Breejanee Alford, a povestit că apropiații îl descriu pe tânărul de 24 de ani drept un tată implicat și iubitor.
„Mi-au spus că este un tată iubitor și că, de asemenea, iubește echipa Steelers. Acesta este motivul pentru care a venit la meciul cu Browns”, a relatat Breejanee Alford.
Un cadavru a fost găsit în râul Cuyahoga
Cazul a căpătat o nouă turnură marți, când autoritățile au recuperat un cadavru din râul Cuyahoga, în apropierea Jacobs Pavilion din Cleveland.
Deocamdată, poliția nu a confirmat că persoana găsită decedată este Phoenix Phillips. Identitatea victimei urmează să fie stabilită, iar anchetatorii verifică dacă există vreo legătură între trupul recuperat din apă și dispariția tânărului din Maryland.
Autoritățile continuă cercetările și încearcă să reconstituie ultimele ore în care Phillips a fost văzut.
Semnalmentele tânărului dispărut
Phoenix Phillips are 24 de ani și o înălțime de aproximativ 1,85 metri. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, cântărește în jur de 77 de kilograme, are părul blond și ochii albaștri.
Poliția din Cleveland le cere persoanelor care l-au văzut pe tânăr sau care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla să contacteze autoritățile.
Până la clarificarea identității cadavrului găsit în râul Cuyahoga, autoritățile nu au confirmat existența unei legături între acesta și dispariția lui Phoenix Phillips.