Un tânăr de 24 de ani a dispărut după ce a mers la meci. Poliția face apel la populație

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 17:37

Un bărbat în vârstă de 24 de ani din Maryland este căutat de autorități după ce a dispărut în Cleveland, Ohio, unde ajunsese pentru a asista la meciul dintre Steelers și Browns. Phoenix Phillips a fost văzut ultima dată vineri, în centrul orașului, iar familia așteaptă cu disperare informații despre locul în care s-ar putea afla.

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