Tânăr de 18 ani, dispărut în Sectorul 6 din București. Marin Andrei-Cristian este căutat la nivel național

Polițiștii din București îl caută pe Marin Andrei-Cristian, un tânăr în vârstă de 18 ani care a dispărut marți, 13 octombrie 2026, după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 6 și nu a mai revenit la domiciliu. Dispariția a fost sesizată autorităților, iar tânărul a fost dat în urmărire la nivel național. Persoanele care l-au văzut sau dețin informații care pot ajuta la găsirea sa sunt rugate să sune la 112.
Cum arată Marin Andrei-Cristian și ce haine purta când a dispărut
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, Marin Andrei-Cristian are 18 ani, o înălțime de aproximativ 1,65 metri și o greutate de circa 70 de kilograme.
Tânărul are fața ovală, ochii căprui și părul șaten, tuns scurt.
La momentul dispariției, acesta era îmbrăcat cu o geacă gri, un tricou alb și pantaloni negri. Purta pantofi sport gri, cu talpă albă, și avea asupra sa un rucsac negru.
Aceste detalii pot fi importante pentru identificarea sa de către persoanele care l-ar fi putut observa în București sau în alte zone.
Poliția a început căutările. Tânărul, dat în urmărire națională
Autoritățile au demarat procedurile pentru localizarea băiatului, după ce au fost informate că acesta a plecat de la o adresă din Sectorul 6 și nu s-a mai întors.
Polițiștii fac apel la cetățeni pentru a obține informații care ar putea contribui la găsirea lui Marin Andrei-Cristian.
Orice detaliu relevant poate fi comunicat Poliției Capitalei sau prin intermediul numărului unic de urgență 112.
Ai informații despre tânărul dispărut? Sună la 112!
Persoanele care l-au văzut pe Marin Andrei-Cristian, îl recunosc după semnalmentele prezentate sau cunosc împrejurări care ar putea ajuta la identificarea locului în care se află sunt rugate să anunțe imediat autoritățile.
Poliția continuă demersurile pentru găsirea tânărului de 18 ani, dispărut din Sectorul 6 al Capitalei.