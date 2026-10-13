Tânăr de 18 ani, dispărut în Sectorul 6 din București. Marin Andrei-Cristian este căutat la nivel național

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 23:03

Polițiștii din București îl caută pe Marin Andrei-Cristian, un tânăr în vârstă de 18 ani care a dispărut marți, 13 octombrie 2026, după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 6 și nu a mai revenit la domiciliu. Dispariția a fost sesizată autorităților, iar tânărul a fost dat în urmărire la nivel național. Persoanele care l-au văzut sau dețin informații care pot ajuta la găsirea sa sunt rugate să sune la 112.

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