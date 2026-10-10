O fată de 15 ani a dispărut fără urmă din Sectorul 4! Daria Maria este căutată în toată țara

Poliția Capitalei cere ajutorul populației pentru găsirea unei adolescente de 15 ani, dispărută din Sectorul 4 al Bucureștiului. Daria Maria Buzică a plecat de la o adresă din Capitală în cursul zilei de joi, 8 octombrie, și nu s-a mai întors acasă. Polițiștii au început căutările, iar fata a fost dată în urmărire la nivel național.
Adolescentă de 15 ani, dispărută din Sectorul 4. Poliția o caută în toată țara
Daria Maria Buzică, în vârstă de 15 ani, este căutată după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 4 și nu a mai revenit la domiciliu. Dispariția adolescentei a fost anunțată Poliției Capitalei, iar oamenii legii au început procedurile pentru găsirea acesteia. Minora a fost dată în urmărire la nivel național, iar polițiștii solicită sprijinul persoanelor care ar putea avea informații despre locul în care se află.
Potrivit informațiilor oferite de Poliția Capitalei, adolescenta are o înălțime de 1,62 metri și cântărește aproximativ 62 de kilograme. Are părul lung, închis la culoare, ochii căprui și fața rotundă. Un semn particular care poate ajuta la identificarea sa este o aluniță aflată lângă ochiul drept. În ziua dispariției, Daria Maria purta o cămașă bleu și blugi albaștri. Aceste detalii au fost făcute publice pentru ca persoanele care ar putea să o recunoască să poată oferi informații utile polițiștilor.
Apelul Poliției Capitalei: Cine are informații este rugat să sune la 112
Polițiștii continuă demersurile pentru găsirea adolescentei și fac apel la cetățenii care ar fi putut să o vadă după data de 8 octombrie. Orice persoană care o recunoaște pe Daria Maria Buzică sau deține informații despre locul în care s-ar putea afla este rugată să anunțe imediat Poliția Capitalei, apelând numărul unic de urgență 112.