O fată de 15 ani a dispărut fără urmă din Sectorul 4! Daria Maria este căutată în toată țara

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 19:54

Poliția Capitalei cere ajutorul populației pentru găsirea unei adolescente de 15 ani, dispărută din Sectorul 4 al Bucureștiului. Daria Maria Buzică a plecat de la o adresă din Capitală în cursul zilei de joi, 8 octombrie, și nu s-a mai întors acasă. Polițiștii au început căutările, iar fata a fost dată în urmărire la nivel național.

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