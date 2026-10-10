OMS recomandă schimbarea stilului de viață în locul medicamentelor pentru slăbit la copiii cu obezitate

Publicat 10 oct. 2026, 12:52 Actualizat 10 oct. 2026, 12:53

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă alimentația echilibrată, activitatea fizică și consilierea comportamentală ca principale metode de tratare a obezității la copiii sub 10 ani, în locul medicamentelor pentru slăbit, precum cele din categoria GLP-1. Recomandările fac parte din primele ghiduri globale ale organizației dedicate combaterii obezității infantile, în contextul creșterii numărului de copii afectați la nivel mondial, relatează Reuters.

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