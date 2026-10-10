OMS recomandă schimbarea stilului de viață în locul medicamentelor pentru slăbit la copiii cu obezitate

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă alimentația echilibrată, activitatea fizică și consilierea comportamentală ca principale metode de tratare a obezității la copiii sub 10 ani, în locul medicamentelor pentru slăbit, precum cele din categoria GLP-1. Recomandările fac parte din primele ghiduri globale ale organizației dedicate combaterii obezității infantile, în contextul creșterii numărului de copii afectați la nivel mondial, relatează Reuters.
Potrivit OMS, tratamentul trebuie să se concentreze pe schimbări sustenabile ale stilului de viață. Organizația atrage atenția că dovezile privind siguranța și eficacitatea pe termen lung a medicamentelor împotriva obezității la copiii mici sunt încă insuficiente.
Recomandările OMS pentru copiii și adolescenții cu obezitate
Pentru copiii cu vârste sub 10 ani, OMS recomandă programe care să combine alimentația sănătoasă, activitatea fizică regulată și sprijinul pentru schimbarea comportamentului. Medicamentele, chirurgia și dispozitivele medicale nu sunt recomandate ca primă opțiune pentru această categorie de vârstă.
În cazul adolescenților cu vârste între 10 și 19 ani, medicamentele pentru scăderea în greutate pot fi luate în considerare dacă intervențiile supravegheate de specialiști nu au dat rezultate. Chirurgia bariatrică poate reprezenta o opțiune pentru adolescenții cu obezitate severă, care au atins un nivel adecvat de maturitate fizică și psihică, după cel puțin șase luni de tratament fără succes.
Luz María De Regil, directoarea Departamentului pentru Nutriție și Siguranță Alimentară din cadrul OMS, a explicat că dovezile științifice privind utilizarea medicamentelor GLP-1 la copii sunt, în prezent, limitate.
„Fundamentul îngrijirii copiilor și adolescenților cu obezitate nu îl reprezintă medicamentele sau intervențiile chirurgicale, ci accesul la sprijin complex, care să permită o alimentație sănătoasă, activitate fizică și schimbări comportamentale sustenabile”, a declarat De Regil.
Recomandările ar putea fi revizuite pe măsură ce vor apărea noi date din studiile care analizează eficacitatea și siguranța acestor tratamente la copii.
Ce medicamente pentru slăbit sunt autorizate pentru pacienții tineri
Unele medicamente din categoria GLP-1 sunt deja autorizate pentru tratarea obezității la anumite categorii de pacienți tineri. Wegovy și Saxenda, dezvoltate de compania Novo Nordisk, pot fi utilizate în anumite condiții la adolescenți cu vârste de cel puțin 12 ani în Statele Unite și Uniunea Europeană. Potrivit informațiilor prezentate în articolul Reuters, Saxenda poate fi utilizat în Uniunea Europeană și pentru anumite categorii de copii cu vârste între 6 și 11 ani.
Cu toate acestea, existența unor tratamente autorizate nu înseamnă că acestea trebuie să fie prima opțiune pentru copiii cu obezitate. OMS recomandă programe individualizate, adaptate nevoilor fiecărui copil, care să implice și părinții sau persoanele responsabile de îngrijirea acestuia. Sprijinul digital poate completa aceste intervenții, sub supravegherea specialiștilor.
Obezitatea infantilă, o problemă în creștere la nivel mondial
OMS subliniază că tratamentul individual nu este suficient pentru a combate creșterea obezității în rândul copiilor. Familiile trebuie să aibă acces la alimente sănătoase și la posibilități de a practica activități fizice, inclusiv din punct de vedere financiar.
Datele prezentate de organizație arată că, în 2024, aproximativ 400 de milioane de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani erau supraponderali la nivel mondial. Dintre aceștia, aproximativ 170 de milioane sufereau de obezitate. Prevalența obezității în această categorie de vârstă a crescut de patru ori din 1990 până în prezent. De asemenea, potrivit datelor UNICEF citate în materialul Reuters, obezitatea a depășit subponderalitatea și a devenit cea mai frecventă formă de malnutriție în rândul copiilor de vârstă școlară și al adolescenților la nivel mondial.
OMS susține că prevenția și intervențiile timpurii, bazate pe obiceiuri sănătoase pe termen lung, sunt esențiale pentru combaterea obezității infantile.