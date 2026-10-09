Incendiu de pădure în Vâlcea, în apropierea Mănăstirii Boia. Pompierii au identificat trei focare

Un incendiu de fond forestier a izbucnit vineri seară în județul Vâlcea, pe raza localității Câineni, în apropierea Mănăstirii Boia. Pompierii militari au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor, după ce, la sosirea echipajelor, au fost observate trei focare, dintre care unul se întindea pe o suprafață de aproximativ un hectar.
Intervenția are loc într-o zonă împădurită, iar echipele de salvatori acționează pentru limitarea incendiului și împiedicarea extinderii acestuia.
Incendiu forestier în apropierea Mănăstirii Boia din Vâlcea
Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, pompierii au fost anunțați vineri seară despre izbucnirea unui incendiu în fondul forestier din Câineni, în zona Mănăstirii Boia.
La locul evenimentului au fost trimise echipaje din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, alături de reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Câineni.
După evaluarea situației din teren, forțele de intervenție au constatat existența a trei focare. Unul dintre acestea se manifesta pe o suprafață estimată la aproximativ un hectar, ceea ce a impus mobilizarea echipelor pentru gestionarea incendiului.
Unul dintre focare, în aceeași zonă în care s-a produs un incendiu anterior
Un detaliu semnalat de echipele ajunse la fața locului este că unul dintre focare se afla într-o zonă în care a mai fost semnalat un incendiu la data de 19 septembrie 2026.
Deocamdată, informațiile transmise de autorități nu precizează cauza izbucnirii focului și nici dacă există persoane afectate.
Incendiile de fond forestier pot fi dificil de gestionat, în special atunci când flăcările se propagă prin vegetație pe suprafețe întinse. Intervenția rapidă este esențială pentru limitarea pagubelor și protejarea zonelor învecinate.
Pompierii din Vâlcea continuă acțiunile pentru stingerea focarelor din apropierea Mănăstirii Boia și pentru ținerea situației sub control.