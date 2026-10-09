Incendiu de pădure în Vâlcea, în apropierea Mănăstirii Boia. Pompierii au identificat trei focare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 22:18

Un incendiu de fond forestier a izbucnit vineri seară în județul Vâlcea, pe raza localității Câineni, în apropierea Mănăstirii Boia. Pompierii militari au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor, după ce, la sosirea echipajelor, au fost observate trei focare, dintre care unul se întindea pe o suprafață de aproximativ un hectar.

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