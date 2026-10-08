Incendiul din Parcul Național Domogled, departe de a fi stins. Rafalele de vânt pot reactiva focarele: avertismentul IGSU

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 12:26

Misiunile de intervenție continuă în Parcul Național Domogled - Valea Cernei, unde aproximativ 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi, silvicultori și reprezentanți ai structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență au acționat pentru localizarea, izolarea și stingerea focarelor active. Precipitațiile prognozate pentru 11 octombrie ar putea reduce semnificativ intensitatea arderilor de la suprafață, însă nu vor fi suficiente pentru stingerea focarelor care continuă să ardă mocnit în litieră, potrivit IGSU. Echipajele terestre și elicopterele vor continua intervenția, iar supravegherea zonelor afectate va fi menținută și după această dată.

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