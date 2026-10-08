Incendiul din Parcul Național Domogled, departe de a fi stins. Rafalele de vânt pot reactiva focarele: avertismentul IGSU

Misiunile de intervenție continuă în Parcul Național Domogled - Valea Cernei, unde aproximativ 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi, silvicultori și reprezentanți ai structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență au acționat pentru localizarea, izolarea și stingerea focarelor active. Precipitațiile prognozate pentru 11 octombrie ar putea reduce semnificativ intensitatea arderilor de la suprafață, însă nu vor fi suficiente pentru stingerea focarelor care continuă să ardă mocnit în litieră, potrivit IGSU. Echipajele terestre și elicopterele vor continua intervenția, iar supravegherea zonelor afectate va fi menținută și după această dată.
Potrivit unei informări publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pe Facebook, intervenția desfășurată în 7 octombrie a fost sprijinită de două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv), dintre care unul pus la dispoziție prin capacitatea rescEU.
Cele două elicoptere au efectuat, în total, 51 de aruncări cu apă asupra zonelor afectate de incendiu. În timpul operațiunilor de transport al echipajelor și de lansare a apei, aeronavele au executat și misiuni de recunoaștere aeriană asupra zonei de intervenție.
„Imaginile și filmările cu geolocație obținute din aer, împreună cu datele furnizate de echipajul specializat în utilizarea dronelor, au fost analizate pentru identificarea și delimitarea cât mai precisă a zonelor în care se manifestă focare active”, transmit reprezentanții IGSU în postarea de pe contul de Facebook.
Riscul de reaprindere rămâne ridicat
IGSU avertizează că riscul de reaprindere și propagare a incendiilor se menține ridicat în perioada 8–10 octombrie, în condițiile în care vegetația și litiera rămân uscate în profunzime. Potrivit prognozei prezentate de IGSU, momentul critic este așteptat pe 11 octombrie, când sunt anunțate intensificări ale vântului înaintea precipitațiilor.
„Rafalele pot reactiva focarele mocnite și pot favoriza transportul materialului aprins către alte zone”, avertizează reprezentanții IGSU, motiv pentru care monitorizarea sectoarelor afectate este considerată esențială.
Vor stinge ploile din 11 octombrie toate focarele?
Precipitațiile prognozate pentru 11 octombrie ar putea reduce semnificativ intensitatea arderii la suprafață, însă, potrivit IGSU, acestea nu sunt suficiente pentru stingerea focarelor care continuă să ardă mocnit în litieră. Din acest motiv, operațiunile de supraveghere, identificare și lichidare a focarelor ascunse vor continua și după această dată.
„Astăzi, atât echipajele terestre, cât și elicopterele vor continua intervenția pentru localizarea, izolarea și stingerea focarelor active”, precizează IGSU.
Transportul aerian al personalului va fi folosit în continuare pentru accesul în sectoarele greu accesibile, contribuind la reducerea timpului de deplasare și a efortului fizic depus de echipele de intervenție.
Zona Băile Herculane-Valea Cernei, afectată în mod repetat de incendii
Datele furnizate de Sistemul European de Informații privind Incendiile de Pădure (EFFIS) arată că zona Băile Herculane – Valea Cernei este afectată în mod recurent de incendii de vegetație și de pădure.
Potrivit IGSU, în 2026, o parte semnificativă a incendiilor s-a manifestat pe terenuri pe care nu au fost înregistrate incendii în ultimii 10 ani. În aceste zone s-a acumulat, în timp, o cantitate importantă de material combustibil, reprezentată de litieră groasă, material lemnos căzut și arbori uscați.
Pe fondul secetei prelungite, această acumulare de material combustibil contribuie la intensitatea și persistența incendiului actual.
Cum sunt monitorizate incendiile prin sistemul EFFIS
Datele EFFIS sunt obținute pe baza imaginilor satelitare și cartografiază, în principal, incendiile care afectează suprafețe de peste 30 de hectare.
Informațiile furnizate de sistem, împreună cu imaginile obținute din aer și datele transmise de echipajele specializate în utilizarea dronelor, sunt folosite pentru identificarea și delimitarea cât mai precisă a zonelor în care se manifestă focare active.
IGSU precizează că intervențiile terestre și aeriene vor continua pentru localizarea, izolarea și stingerea focarelor din Parcul Național Domogled – Valea Cernei.