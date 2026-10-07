Incendiu în Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Zeci de pompieri și silvicultori intervin la sol: 3 elicoptere ale MAI, trimise în zonă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 10:31

Operațiunile pentru limitarea și stingerea incendiului izbucnit în Parcul Național Domogled - Valea Cernei au fost reluate miercuri dimineață. Intervenția este dificilă din cauza terenului accidentat și a altitudinii ridicate, iar echipele de la sol sunt sprijinite din aer de trei elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), transmit reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

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