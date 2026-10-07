Incendiu în Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Zeci de pompieri și silvicultori intervin la sol: 3 elicoptere ale MAI, trimise în zonă

Operațiunile pentru limitarea și stingerea incendiului izbucnit în Parcul Național Domogled - Valea Cernei au fost reluate miercuri dimineață. Intervenția este dificilă din cauza terenului accidentat și a altitudinii ridicate, iar echipele de la sol sunt sprijinite din aer de trei elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), transmit reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.
Potrivit Romsilva, la operațiunile de miercuri participă 46 de silvicultori ai Direcției Silvice Caraș-Severin, proveniți de la ocoalele silvice Băile Herculane, Bozovici, Nera, Oravița, Bocșa Montană, Bocșa Română și Reșița.
La intervenție participă, de asemenea, patru rangeri ai Parcului Național Domogled - Valea Cernei, 72 de pompieri militari, doi jandarmi și trei pompieri voluntari. Echipele acționează la sol, în formații mixte, în timp ce intervenția este sprijinită din aer de cele trei elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne.
Ce îngreunează intervenția pompierilor?
Romsilva precizează, într-o informare transmisă pe Facebook, că intervenția terestră este extrem de dificilă, deoarece incendiul se manifestă într-o zonă sălbatică, calcaroasă, situată la mare altitudine și caracterizată de un relief accidentat.
Echipele de intervenție trebuie să înainteze printre stânci abrupte și crevase, ceea ce îngreunează accesul către focare.
Potrivit reprezentanților Romsilva, incendiul este alimentat de stratul gros de ace de pin acumulat în timp, de lemnul mort și de arborii afectați de seceta prelungită. Curenții puternici de aer contribuie, de asemenea, la menținerea și propagarea focului.
Operațiunile de stingere și limitare a incendiului continuă, autoritățile mobilizând atât forțe terestre, cât și mijloace aeriene pentru intervenție.