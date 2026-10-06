Mobilizare impresionantă de forțe în Parcul Național Domogled – Valea Cernei. Intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului continuă

Publicat 6 oct. 2026, 11:05 Actualizat 6 oct. 2026, 11:09

Intervenția pentru stingerea incendiului izbucnit în zona montană a Parcului Național Domogled – Valea Cernei continuă marți, atât prin acțiuni terestre, cât și prin intervenții aeriene. Misiunea se desfășoară în condiții dificile, pe un teren accidentat, cu pante abrupte și zone greu accesibile, iar pentru sprijinirea echipelor de la sol sunt folosite trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație. Numai în cursul zilei de luni, acestea au efectuat 100 de aruncări cu apă, iar de la începutul lunii au fost realizate 412 intervenții aeriene, care au însumat aproximativ un milion de litri de apă.

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