Mobilizare impresionantă de forțe în Parcul Național Domogled – Valea Cernei. Intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului continuă

Intervenția pentru stingerea incendiului izbucnit în zona montană a Parcului Național Domogled – Valea Cernei continuă marți, atât prin acțiuni terestre, cât și prin intervenții aeriene. Misiunea se desfășoară în condiții dificile, pe un teren accidentat, cu pante abrupte și zone greu accesibile, iar pentru sprijinirea echipelor de la sol sunt folosite trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație. Numai în cursul zilei de luni, acestea au efectuat 100 de aruncări cu apă, iar de la începutul lunii au fost realizate 412 intervenții aeriene, care au însumat aproximativ un milion de litri de apă.
100 de aruncări cu apă într-o singură zi
”În cursul zilei de ieri, 5 octombrie 2026, intervenția pentru limitarea și stingerea incendiului din zona montană a continuat atât prin acțiuni terestre, cât și prin intervenția aeriană. Pentru sprijinirea echipelor aflate la sol, trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, dintre care unul din capacitatea rescEU, au executat misiuni de stingere”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU).
Potrivit reprezentanților instituției, aruncările de apă au fost dirijate în funcție de direcția și intensitatea vântului, fiind concentrate pe frontul incendiului și pe flancurile aflate pe direcția de propagare.
”În total, ieri, elicopterele au efectuat 100 de aruncări cu apă, alimentarea fiind realizată din lacul Prisaca. Totodată, de la începutul lunii octombrie, elicopterele au efectuat, în total, 412 aruncări, însumând aproximativ un milion de litri de apă”, au spus cei de la IGSU.
De asemenea, IGSU a transmis că, la începutul zilei de 6 octombrie, va fi realizată o recunoaștere aeriană cu elicopterele, sprijinită de echipajul cu dronă al ISU Vrancea.
”Informațiile obținute în urma recunoașterii vor sta la baza stabilirii priorităților de intervenție pentru ziua de astăzi, în funcție de evoluția focarelor și de condițiile din teren.
Forțele de intervenție vor continua acțiunile pentru localizarea, limitarea și stingerea focarelor, cu adaptarea permanentă a dispozitivului în funcție de evoluția incendiului, condițiile meteorologice și posibilitățile de acces în teren”, au mai anunțat cei de la IGSU.