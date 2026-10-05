Mobilizare masivă pentru incendiul din Parcul Național Domogled. Peste 130 de forțe intervin

Mobilizare masivă pentru stingerea incendiului din Parcul Național Domogled – Valea Cernei, județul Caraș-Severin. Peste 130 de forțe de intervenție acționează luni pentru limitarea propagării focului, atât terestru, cât și aerian, cu sprijinul a trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, conform anunțului făcut de reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Intervenție aeriană intensă: 205 aruncări cu apă pentru stingerea incendiului din Domogled
În cele trei zile, elicopterele Black Hawk ale IGAV au efectuat 205 aruncări cu apă, preluată din lacul Prisaca. Misiunile aeriene au fost adaptate permanent în funcție de evoluția incendiului, direcția și intensitatea vântului, precum și de condițiile de siguranță pentru zbor, mai arată sursa citată.
În cele trei zile, elicopterele Black Hawk ale IGAV au efectuat 205 aruncări cu apă, preluată din lacul Prisaca. Misiunile aeriene au fost adaptate permanent în funcție de evoluția incendiului, direcția și intensitatea vântului, precum și de condițiile de siguranță pentru zbor, mai arată sursa citată.
La intervenția terestră au participat zilnic peste 120 de persoane din cadrul IGSU, IGAV, Jandarmeriei Caraș-Severin, Ocolului Silvic Băile Herculane, Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei, SVSU Băile Herculane și Salvamont Caraș-Severin.
Ce îngreunează intervenția pompierilor
Intervenția este dificilă din cauza reliefului stâncos, a pantelor abrupte și a diferențelor mari de nivel. În anumite sectoare, accesul echipelor terestre este imposibil, iar deplasarea către focare se face pe jos, pe distanțe mari și în condiții dificile.
"Misiunile se desfășoară într-o zonă cu relief stâncos, pante abrupte și diferențe mari de nivel, ceea ce îngreunează semnificativ accesul echipelor terestre și, în anumite sectoare de intervenție, îl face imposibil. Deplasarea către focare se realizează pe jos, pe distanțe și în condiții dificile, fapt care reduce timpul efectiv de intervenție și crește gradul de solicitare fizică a personalului. Pentru limitarea propagării și stingerea focarelor, echipele terestre utilizează pompe manuale, autospeciale, bazine mobile și unelte specifice de intervenție", transmit salvatorii.
Misiunea, în desfășurare
Luni, peste 130 de forțe continuă acțiunile în funcție de evoluția incendiului și de condițiile meteorologice. Intervenția aeriană se desfășoară cu trei elicoptere ale IGAV, dintre care unul asigurat prin mecanismul rescEU.
Incendiul afectează vegetație și fond forestier din zona Parcului Național Domogled – Valea Cernei, iar echipele continuă operațiunile pentru limitarea propagării și lichidarea focarelor active.