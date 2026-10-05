Mobilizare masivă pentru incendiul din Parcul Național Domogled. Peste 130 de forțe intervin

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 12:04

Mobilizare masivă pentru stingerea incendiului din Parcul Național Domogled – Valea Cernei, județul Caraș-Severin. Peste 130 de forțe de intervenție acționează luni pentru limitarea propagării focului, atât terestru, cât și aerian, cu sprijinul a trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, conform anunțului făcut de reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

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