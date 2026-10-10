Asistentă din Brăila, suspectată că a furat ani la rând medicamente opioide din spital. Polițiștii au găsit saci întregi în casa femeii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 oct. 2026, 09:59

O asistentă medicală din Brăila, în vârstă de 54 de ani, este anchetată după ce ar fi sustras, timp de mai mulți ani, medicamente opioide și sedative din spitalul în care lucra. În urma perchezițiilor efectuate la locuința femeii, anchetatorii au descoperit mai mulți saci cu medicamente, inclusiv pungi inscripționate cu numele unor pacienți. Femeiei i-a fost desăcut contractul de muncă.

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