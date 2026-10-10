Asistentă din Brăila, suspectată că a furat ani la rând medicamente opioide din spital. Polițiștii au găsit saci întregi în casa femeii

O asistentă medicală din Brăila, în vârstă de 54 de ani, este anchetată după ce ar fi sustras, timp de mai mulți ani, medicamente opioide și sedative din spitalul în care lucra. În urma perchezițiilor efectuate la locuința femeii, anchetatorii au descoperit mai mulți saci cu medicamente, inclusiv pungi inscripționate cu numele unor pacienți. Femeiei i-a fost desăcut contractul de muncă.
Femeia a lucrat mai bine de două decenii în unitatea medicală brăileană, în cadrul secției de chirurgie vasculară. Potrivit informațiilor din anchetă, asistenta este bănuită că ar fi folosit parafele unor medici pentru a scoate medicamente opioide din farmacia spitalului. Conducerea unității medicale a constatat lipsa mai multor produse și a sesizat poliția, care a deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Între timp, contractul său de muncă a fost desfăcut din motive disciplinare.
Anchetatorii încearcă să stabilească acum modul în care medicamentele cu regim special au fost scoase din farmacia spitalului. Una dintre ipotezele verificate este aceea că femeia ar fi folosit parafele unor medici pentru a obține produsele, care nu pot fi eliberate în condiții obișnuite fără documentele necesare.
În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința femeii, pe 30 septembrie, polițiștii au găsit mai mulți saci cu medicamente, inclusiv pungi pe care erau trecute numele unor pacienți.
Anchetatorii verifică și registrele de evidență ale medicamentelor, existând suspiciuni că din unele registre ar lipsi pagini.
Polițiștii verifică dacă medicamentele erau vândute ilegal
O altă direcție a anchetei vizează destinația medicamentelor sustrase din spital. Oamenii legii încearcă să stabilească dacă acestea erau destinate consumului personal sau dacă ar fi făcut parte dintr-un circuit ilegal de distribuție.
Medicamentele opioide și unele sedative sunt substanțe cu efecte puternice asupra sistemului nervos central, iar utilizarea lor trebuie să se facă sub supraveghere medicală. Unele dintre aceste produse pot prezenta un risc de dependență și pot fi căutate de persoane care consumă droguri.