Scandal în fotbalul juvenil! Un antrenor este acuzat că strâns un copil de gât după o greșeală în timpul meciului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 oct. 2026, 23:24

Un incident controversat ar fi avut loc în timpul unui meci de fotbal pentru juniori disputat la Huși, unde antrenorul echipei Standard Vaslui, Mihăiță Lungu, este acuzat că ar fi avut o reacție violentă față de unul dintre copiii pe care îi pregătește. Potrivit presei locale, tehnicianul l-ar fi prins de gât pe jucător și l-ar fi ridicat de la pământ, după o pasă greșită. Bărbatul neagă acuzațiile și susține că, de fapt, l-a luat pe băiat în brațe pentru a-i explica o fază de joc.

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