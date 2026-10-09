Scandal în fotbalul juvenil! Un antrenor este acuzat că strâns un copil de gât după o greșeală în timpul meciului

Un incident controversat ar fi avut loc în timpul unui meci de fotbal pentru juniori disputat la Huși, unde antrenorul echipei Standard Vaslui, Mihăiță Lungu, este acuzat că ar fi avut o reacție violentă față de unul dintre copiii pe care îi pregătește. Potrivit presei locale, tehnicianul l-ar fi prins de gât pe jucător și l-ar fi ridicat de la pământ, după o pasă greșită. Bărbatul neagă acuzațiile și susține că, de fapt, l-a luat pe băiat în brațe pentru a-i explica o fază de joc.
Incidentul ar fi avut loc la un meci între ACS Husana Huși și Standard Vaslui
Potrivit informațiilor publicate de Vremea Nouă, episodul s-ar fi petrecut vineri, în timpul partidei dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui, disputată în cadrul unei competiții de fotbal juvenil.
Antrenorul Mihăiță Lungu ar fi reacționat după ce unul dintre jucătorii săi ar fi greșit o pasă. Conform relatărilor din presa locală, tehnicianul l-ar fi apucat pe copil de gât și l-ar fi ridicat de la sol, în fața celorlalți juniori și a persoanelor care asistau la meci.
Circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt pe deplin clarificate, iar acuzațiile la adresa antrenorului trebuie analizate în contextul tuturor informațiilor disponibile.
Cum explică antrenorul imaginile apărute
Mihăiță Lungu respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi agresat minorul. Acesta susține că gestul său ar fi avut un scop strict sportiv și că l-ar fi luat pe copil în brațe pentru a-i arăta cum trebuie executată o aruncare de la margine.
Antrenorul afirmă că fotografia în care apare ținându-l pe băiat ar fi fost surprinsă chiar în momentul în care îl cobora. În versiunea sa, nu ar fi fost vorba despre o agresiune, ci despre o explicație oferită jucătorului în timpul partidei.
Pentru a-și susține punctul de vedere, tehnicianul a invocat și evoluția copilului pe teren. Potrivit acestuia, juniorul ar fi înscris două goluri și ar fi fost cel mai bun jucător al meciului, motiv pentru care nu ar fi avut motive să reacționeze agresiv.
Lungu a mai susținut că arbitrul ar fi intervenit dacă ar fi observat un comportament necorespunzător din partea sa.
Antrenorul ar fi fost implicat și într-un alt incident
Conform publicației Vremea Nouă, Mihăiță Lungu ar fi fost implicat recent și într-un alt episod controversat, în care ar fi agresat un arbitru mai tânăr.
Informațiile ridică semne de întrebare privind comportamentul tehnicianului în timpul competițiilor sportive, însă fiecare dintre acuzații trebuie analizată separat, pe baza faptelor care pot fi stabilite.
Lungu a fost fotbalist și a participat în trecut inclusiv la partide din cupele europene. Experiența acumulată în sport nu înlătură însă necesitatea clarificării acuzațiilor referitoare la modul în care s-ar fi comportat față de un jucător minor.
Ce măsuri ar putea fi luate după incident
Până la clarificarea situației, rămâne important de stabilit ce s-a întâmplat în timpul meciului de la Huși și dacă gestul antrenorului a încălcat regulamentele aplicabile competițiilor de juniori.
În informațiile disponibile nu sunt precizate eventuale sancțiuni dispuse de club sau de forurile fotbalistice competente. De asemenea, nu sunt prezentate concluzii oficiale care să stabilească exact circumstanțele incidentului.