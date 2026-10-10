Scandal uriaș la Călărași! Apa din două lacuri, evacuată pentru a crește nivelul Dunării. Fermierii se revoltă

Publicat 10 oct. 2026, 17:26 Sursă Realitatea PLUS

Scandal uriaș în județul Călărași, după ce autoritățile au început să evacueze apă din lacuri pentru a crește nivelul Dunării, aflat la cote extrem de scăzute. Fermierii și piscicultorii se tem că măsura le-ar putea distruge culturile și afacerile, într-o perioadă în care seceta provoacă deja probleme serioase. Apele Române au confirmat că se fac evacuări controlate de apă pentru a limita scăderea nivelului fluviului în zona Cernavodă, conform Realitatea PLUS.

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