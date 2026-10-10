Scandal uriaș la Călărași! Apa din două lacuri, evacuată pentru a crește nivelul Dunării. Fermierii se revoltă

Scandal uriaș în județul Călărași, după ce autoritățile au început să evacueze apă din lacuri pentru a crește nivelul Dunării, aflat la cote extrem de scăzute. Fermierii și piscicultorii se tem că măsura le-ar putea distruge culturile și afacerile, într-o perioadă în care seceta provoacă deja probleme serioase. Apele Române au confirmat că se fac evacuări controlate de apă pentru a limita scăderea nivelului fluviului în zona Cernavodă, conform Realitatea PLUS.
Apa din două lacuri din Călărași, evacuată pentru a crește nivelul Dunării
Potrivit informațiilor dezvăluite de Asociația Udătorilor, autoritățile au început, în noaptea de vineri spre sâmbătă, să evacueze apă din lacurile Mostiștea și Valea Argovei către Dunăre. Scopul operațiunii ar fi creșterea nivelului fluviului cu aproximativ doi centimetri, în încercarea de a crea condițiile necesare pentru repornirea celor două reactoare de la Centrala Nucleară Cernavodă.
Decizia vine într-un moment în care nivelul extrem de scăzut al Dunării pune tot mai multă presiune asupra autorităților. În timp ce se caută soluții pentru creșterea cantității de apă din zona Cernavodă, agricultorii din Călărași avertizează că măsurile luate le-ar putea afecta grav activitatea.
Fermierii se tem că vor rămâne fără apă pentru irigații
Evacuarea apei din cele două lacuri a provocat nemulțumiri puternice în rândul fermierilor și piscicultorilor din județul Călărași. Agricultorii spun că depind de aceste rezerve pentru irigarea culturilor și se tem că, odată cu scăderea nivelului lacurilor, nu vor mai avea suficientă apă pentru terenurile agricole.
La fel de îngrijorați sunt și piscicultorii, care avertizează că afacerile lor ar putea fi distruse dacă nivelul apei va continua să scadă. Situația este cu atât mai dificilă cu cât zona se confruntă deja cu efectele secetei, iar oamenii se tem că vor suporta pierderi importante.
Dunărea a ajuns la cote alarmante. Apele Române confirmă evacuările
Situația de la Cernavodă este una extrem de dificilă. Nivelul Dunării a coborât la minus 259 de centimetri, iar prognozele hidrologilor nu arată o îmbunătățire în perioada următoare. La intrarea în România, debitul fluviului este de numai 1.200 de metri cubi pe secundă, de peste trei ori mai mic decât media obișnuită a lunii octombrie, de 3.900 de metri cubi pe secundă.
În acest context, Apele Române au confirmat evacuări de apă cu un debit de 20 de metri cubi pe secundă. Operațiunile fac parte din măsurile luate pentru a suplimenta cantitatea de apă din Dunăre și pentru a împiedica scăderea și mai accentuată a nivelului fluviului în zona centralei nucleare.
Ce explicații au oferit autoritățile
Realitatea PLUS a solicitat explicații instituțiilor responsabile, inclusiv Comitetului pentru Situații de Urgență și Administrației Naționale „Apele Române”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a îndrumat echipa postului de televiziune către Apele Române pentru obținerea unui răspuns oficial. Ulterior, instituția a transmis un comunicat prin care a confirmat măsurile de evacuare controlată a apei și a explicat că intervențiile au rolul de a limita scăderea nivelului Dunării în sectorul Cernavodă.
„Această intervenție este corelată cu măsurile suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre și limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă.”
Astfel, în timp ce autoritățile încearcă să crească nivelul Dunării pentru a rezolva problemele de la Cernavodă, fermierii și piscicultorii din Călărași sunt îngrijorați de efectele pe care evacuarea apei le-ar putea avea asupra culturilor și activităților de care depind.