Dunărea scade la un nou minim istoric la Cernavodă. Măsuri de urgență pentru protejarea centralei nucleare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 09:47

Nivelul extrem de scăzut al Dunării pune presiune pe autorități, care pregătesc noi intervenții pentru asigurarea apei necesare centralei de la Cernavodă. Planul include sisteme de pompare și posibile restricții de navigație.

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