Criză pe piața energiei, după oprirea Centralei Cernavodă. Furnizorii sunt nevoiți să cumpere mult mai scump. Au apărut primele insolvențe

Publicat 8 oct. 2026, 08:22 Actualizat 8 oct. 2026, 08:24 Sursă Realitatea.net, e-energia

Prelungirea pe perioadă nedeterminată a opririi centralei de la Cernavodă și situația de forță majoră invocată de Nuclearelectrica în fața clienților săi îi pune pe mulți traderi în situații din ce în ce mai dificile. Zilnic, aceștia trebuie să cumpere cei aproximativ 700 MW care lipsesc din sistem la prețuri mult mai mari, iar, potrivit unei analize a publicației e-energia.ro, au început să apară primele cereri de insolvență.

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