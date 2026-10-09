Tineri surprinși în timp ce distrugeau mobilierul unui parc din Bistrița. Primarul cere ajutorul localnicilor pentru identificarea lor

Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a făcut publice imagini surprinse de camerele de supraveghere în care apar mai mulți tineri care ar fi distrus mobilierul urban dintr-un parc al orașului. Edilul le cere locuitorilor să ofere informații care ar putea ajuta la identificarea persoanelor implicate și atrage atenția asupra importanței protejării spațiilor publice.
Incidentul a avut loc în părculețul de pe strada Busuiocului, din zona Subcetate, un spațiu amenajat pentru copii, adolescenți și familiile din comunitate. Imaginile distribuite de primar pe rețelele sociale arată comportamentul tinerilor și au fost însoțite de un apel adresat cetățenilor.
Mobilier urban deteriorat într-un parc din Bistrița
Potrivit mesajului transmis de Gabriel Lazany, parcul a fost amenajat pentru ca locuitorii să aibă la dispoziție un spațiu în care să se relaxeze, să socializeze și să petreacă timp în aer liber.
Edilul și-a exprimat nemulțumirea față de cele întâmplate și a subliniat că distrugerea bunurilor publice îi afectează pe toți cei care folosesc aceste facilități, arată news.ro.
„Părculețul de pe strada Busuiocului, din zona Subcetate, a fost amenajat pentru ca cei mici să aibă unde să se joace, tinerii să petreacă timp împreună, iar adulții să se bucure de un spațiu plăcut. Din păcate, unii copii au ales să se distreze distrugând mobilierul urban, așa cum se poate vedea în imagini”, a transmis primarul pe Facebook.
Acesta a atras atenția că bunurile deteriorate sunt destinate întregii comunități, iar astfel de comportamente pot duce la pierderea unor facilități de care beneficiază inclusiv cei care le distrug.
Gabriel Lazany: „Distrugerea nu este o formă de distracție”
Primarul municipiului Bistrița consideră că respectul pentru spațiile publice trebuie cultivat încă din copilărie. În mesajul său, edilul a subliniat că parcurile și mobilierul urban sunt realizate pentru a fi folosite de toți locuitorii și trebuie păstrate în stare bună.
„Ceea ce astăzi distrug câțiva copii, mâine nu vor mai putea folosi nici ei, nici ceilalți”, a mai transmis Gabriel Lazany.
Edilul a făcut apel și la părinți, subliniind, prin mesajul său, importanța educării copiilor în spiritul responsabilității și al respectului față de bunurile care aparțin comunității.
Cum pot fi identificați tinerii surprinși de camerele de supraveghere
Pentru a clarifica situația, Gabriel Lazany le-a cerut bistrițenilor care recunosc persoanele din înregistrări să transmită informațiile autorităților locale.
Cei care pot contribui la identificarea tinerilor pot trimite un mesaj privat pe Messenger sau pot contacta dispeceratul Poliției Locale Bistrița.
Numărul de telefon pus la dispoziția cetățenilor este 0263 239 376.
Primarul a precizat că protejarea orașului și a investițiilor realizate pentru comunitate reprezintă o responsabilitate comună și a îndemnat locuitorii să contribuie la păstrarea spațiilor publice în condiții bune.
Imaginile publicate de edil au rolul de a sprijini identificarea persoanelor implicate, iar informațiile primite de la cetățeni pot ajuta autoritățile să clarifice circumstanțele incidentului.