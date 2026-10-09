Tineri surprinși în timp ce distrugeau mobilierul unui parc din Bistrița. Primarul cere ajutorul localnicilor pentru identificarea lor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 21:50

Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a făcut publice imagini surprinse de camerele de supraveghere în care apar mai mulți tineri care ar fi distrus mobilierul urban dintr-un parc al orașului. Edilul le cere locuitorilor să ofere informații care ar putea ajuta la identificarea persoanelor implicate și atrage atenția asupra importanței protejării spațiilor publice.

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