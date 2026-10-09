Audierile maraton continuă în dosarul Fănel Bogos! Cristina Trăilă, așteptată din nou la DNA Iași

Publicat 9 oct. 2026, 08:30 Actualizat 9 oct. 2026, 08:55 Sursă Realitatea PLUS

Continuă audierile maraton în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care ar fi apelat la persoane influente pentru a-și rezolva problemele cu autoritățile. Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, este așteptată vineri, 9 octombrie, la DNA Iași, pentru o nouă rundă de audieri. Aceasta este cercetată într-un dosar în care procurorii verifică presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, conform Realitatea PLUS.

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