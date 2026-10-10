Incendiu puternic la o fostă unitate militară din Râmnicu Vâlcea! Mobilizare masivă de pompieri. Traficul, blocat complet - VIDEO

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 10 octombrie, la acoperișul fostei unități militare Vlădești, din municipiul Râmnicu Vâlcea. Autoritățile au mobilizat numeroase echipaje de pompieri pentru stingerea flăcărilor, iar circulația pe strada Știrbei Vodă a fost blocată complet, pentru a permite desfășurarea intervenției.
Mobilizare de amploare a pompierilor din Vâlcea
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a trimis la fața locului echipaje din mai multe subunități ale județului. De la Detașamentul Râmnicu Vâlcea au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un container special de intervenție de tip ABROLL. Pompierii acționează pentru stingerea incendiului izbucnit la acoperișul fostei unități militare.
La operațiune participă și echipaje ale pompierilor din Vâlcea, trimise de la Detașamentul Drăgășani, Garda de Intervenție Bunești și Stația de Pompieri Brezoi. Pompierii din Drăgășani intervin cu o autoscară și o autospecială de stingere, în timp ce echipajele din Bunești și Brezoi au fost mobilizate cu câte o autospecială de stingere, conform Seintamplainvalcea.ro.
Trafic blocat complet pe strada Știrbei Vodă
Din cauza intervenției, circulația rutieră pe strada Știrbei Vodă din Râmnicu Vâlcea a fost oprită complet. Măsura a fost luată pentru a permite accesul autospecialelor și desfășurarea operațiunilor de stingere a incendiului.
Deocamdată, nu se cunosc împrejurările în care a izbucnit focul și nici cât de mari sunt pagubele produse. Autoritățile nu au comunicat informații confirmate despre eventuale victime, iar intervenția pompierilor este în desfășurare.