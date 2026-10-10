Incendiu puternic la o fostă unitate militară din Râmnicu Vâlcea! Mobilizare masivă de pompieri. Traficul, blocat complet - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 18:12

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 10 octombrie, la acoperișul fostei unități militare Vlădești, din municipiul Râmnicu Vâlcea. Autoritățile au mobilizat numeroase echipaje de pompieri pentru stingerea flăcărilor, iar circulația pe strada Știrbei Vodă a fost blocată complet, pentru a permite desfășurarea intervenției.

Distribuie articolul