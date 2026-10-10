Doctoriță din Constanța, decizie radicală! Nu mai înscrie pacienți ucraineni: „Nu lucrez la tarabă în piață”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 19:32

O doctoriță de familie din Constanța a anunțat că nu va mai înscrie, cel puțin pentru moment, pacienți ucraineni și că va reevalua situația celor pe care îi are deja pe listă. Medicul Elena Caraiani a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, că a ajuns la această decizie din cauza numărului mare de solicitări, a problemelor administrative și a unor nemulțumiri legate de comunicarea cu pacienții. Printre situațiile reclamate se numără și așteptările unor persoane ca medicamentele, analizele și documentele medicale să fie oferite gratuit.

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