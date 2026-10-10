Doctoriță din Constanța, decizie radicală! Nu mai înscrie pacienți ucraineni: „Nu lucrez la tarabă în piață”

O doctoriță de familie din Constanța a anunțat că nu va mai înscrie, cel puțin pentru moment, pacienți ucraineni și că va reevalua situația celor pe care îi are deja pe listă. Medicul Elena Caraiani a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, că a ajuns la această decizie din cauza numărului mare de solicitări, a problemelor administrative și a unor nemulțumiri legate de comunicarea cu pacienții. Printre situațiile reclamate se numără și așteptările unor persoane ca medicamentele, analizele și documentele medicale să fie oferite gratuit.
Doctorița susține că a fost printre medicii de familie din Constanța care au acceptat să îngrijească pacienți veniți din Ucraina, oferindu-le consultații și îndrumare medicală. În timp, însă, numărul solicitărilor ar fi crescut considerabil, iar unele dintre acestea ar fi depășit atribuțiile sale. Medicul reclamă atât dificultățile administrative din sistemul de asigurări de sănătate, cât și un conflict telefonic recent, care a determinat-o să stabilească reguli mai stricte pentru comunicarea cu pacienții.
Doctorița din Constanța explică de ce nu toate serviciile medicale sunt gratuite
Una dintre principalele nemulțumiri ale medicului Elena Caraiani este legată de așteptările unor pacienți ucraineni privind gratuitatea tratamentelor și a serviciilor medicale. Aceasta explică faptul că nu toate medicamentele sunt compensate sau gratuite în România, iar pentru anumite tratamente există reguli și protocoale care trebuie respectate înainte de eliberarea unei rețete.
„Nu, nu toate medicamentele din România sunt compensate sau gratuite”, a transmis doctorița în mesajul publicat pe rețelele sociale.
Medicul atrage atenția și asupra documentelor solicitate la cabinet, precizând că unele dintre acestea trebuie plătite, deoarece nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În ceea ce privește analizele și investigațiile, Elena Caraiani susține că acestea nu pot fi prescrise doar pentru că un pacient le solicită, ci trebuie să existe o justificare medicală stabilită în urma unei consultații, conform National.ro.
„Nu, nu lucrez la tarabă în piață, nu puteți să îmi cereți analize sau investigații pe care le doriți, pe care le-ați descoperit dumneavoastră pe net”, a transmis medicul, referindu-se inclusiv la solicitările bazate pe informații găsite pe internet sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
„Sunt medic, nu informatician”. Problemele administrative reclamate de doctoriță
O altă problemă semnalată de Elena Caraiani este legată de situația administrativă a pacienților ucraineni. Doctorița susține că înscrierea unei persoane pe lista cabinetului său nu înseamnă că trebuie să rezolve toate dificultățile care apar în sistemul informatic al asigurărilor de sănătate. Potrivit acesteia, responsabilitățile unui medic de familie sunt legate în primul rând de îngrijirea și monitorizarea pacienților.
„Sunt medic, nu informatician”, a afirmat doctorița, explicând că atribuțiile sale sunt consultațiile, tratamentele, monitorizarea stării de sănătate, consilierea medicală și vaccinarea.
Medicul reclamă și problemele platformei folosite pentru pacienții ucraineni, despre care spune că nu ar fi funcționat o perioadă îndelungată. Din această cauză, ar fi existat dificultăți în obținerea codurilor QR necesare pentru accesul la alți specialiști. Elena Caraiani consideră că aceste defecțiuni nu țin de activitatea sa și că nu ar trebui să îi fie reproșate de pacienți.
În plus, doctorița explică faptul că nu poate prescrie automat tratamente recomandate de medici din Ucraina sau de specialiști care lucrează în clinici private. Pentru anumite medicamente, continuarea tratamentului presupune prezentarea documentelor medicale necesare și respectarea procedurilor de prescriere aplicabile în România.
Până la 70 de mesaje pe zi. Conflictul care a determinat-o să nu mai înscrie pacienți ucraineni
Elena Caraiani susține că primește zilnic între 50 și 70 de mesaje de la pacienți ucraineni, unele în limba română, altele în engleză sau ucraineană. Solicitările sunt diverse și includ întrebări medicale, rezultate ale analizelor sau cereri de îndrumare. Din cauza volumului mare de mesaje, doctorița spune că nu poate răspunde imediat tuturor persoanelor care o contactează.
Situația ar fi devenit tensionată după un apel telefonic primit de la un bărbat, care i-ar fi reproșat că nu a răspuns timp de trei zile la mesajul unui pacient ucrainean. Medicul afirmă că nu a reușit să identifice persoana despre care era vorba, iar discuția telefonică ar fi continuat pe un ton pe care l-a considerat nepotrivit. În urma acestui episod, Elena Caraiani a anunțat că nu va mai accepta noi pacienți ucraineni, cel puțin temporar, și că va reevalua situația celor care sunt deja înscriși la cabinet. Totodată, doctorița a decis să nu mai răspundă mesajelor primite în weekend, insistând asupra respectării programului de lucru.
Regulile pe care medicul le cere pacienților să le respecte
În mesajul său, Elena Caraiani subliniază că își desfășoară activitatea potrivit legislației din România și că pacienții trebuie să respecte regulile de programare și comunicare ale cabinetului. Aceasta insistă și asupra prezentării documentelor medicale primite în urma consultațiilor de specialitate sau la externarea din spital, astfel încât tratamentele să poată fi urmărite corespunzător.
Doctorița consideră că nu trebuie să îndeplinească atribuțiile administrative ale altor specialiști și nici să ofere permanent consultații prin intermediul mesajelor. În opinia sa, solicitările pacienților trebuie să respecte atât responsabilitățile medicului de familie, cât și programul cabinetului, fără ca acesta să fie transformat într-un serviciu medical disponibil la orice oră.