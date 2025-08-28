Uniunea Patronatelor Independente ale Medicilor de Familie (UPIMF) a atras atenția asupra faptului că aceste defecțiuni împiedică verificarea în timp real a statutului de asigurat și realizarea validărilor pentru consultații. Ca urmare, raportările și decontările către CNAS suferă întârzieri semnificative. „În ultimele zile, Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) înregistrează disfuncționalități semnificative, care fac imposibilă validarea serviciilor medicale și verificarea calității de asigurat”, se menționează într-un comunicat oficial al UPIMF.

Situația afectează în special furnizorii de servicii medicale din cadrul asistenței primare, care se confruntă cu întârzieri în procesul de raportare și în sistemul decontărilor.

Probleme confirmate și la nivel regional

Patronatul Medicilor de Familie Cluj a confirmat că platforma informatică PIAS, folosită pentru asigurările de sănătate, a fost nefuncțională mai mult de 24 de ore.

În lipsa unui comunicat oficial din partea CNAS, medicii se văd nevoiți să valideze serviciile și prescripțiile în termenul legal de 72 de ore, chiar dacă sistemul nu funcționează corespunzător.

Conform celor declarate de Patronatul din Cluj, defecțiunile tehnice împiedică acordarea unor operațiuni esențiale: verficarea statutului de asigurat al pacientului, validarea serviciilor medicale, eliberarea rețetelor online și autentificarea cardurilor de sănătate. „Aceste probleme duc la perturbarea activității din cabinetele medicale, timpi mari de așteptare și pot genera prejudicii prin imposibilitatea validării serviciilor în termenul legal”, au avertizat reprezentanții organizației.

Cum se adaptează medicii la aceste probleme?

În ciuda disfuncționalităților sistemului, medicii de familie continuă să ofere consultații pacienților. Serviciile oferite vor fi validate și raportate ulterior, în conformitate cu prevederile legale. UPIMF subliniază că problemele sunt exclusiv tehnice și nu au legătură cu activitatea personalului medical. Reprezentanții organizației solicită intervenția rapidă a autorităților responsabile, pentru a remedia cât mai curând defecțiunile și a garanta funcționarea continuă și stabilă a SIUI, care este „esențial în relația medic–pacient–asigurator”.

Cardul de sănătate va fi înlocuit de cartea de identitate electronică

În luna precedentă, președintele CNAS a făcut un anunț legat de înlocuirea cardului de sănătate cu noua carte de identitate electronică. „În momentul de față, cardul de sănătate a expirat pentru o bună parte din populație și dorim, practic, să prelungim la 10 ani valabilitatea cardului în momentul în care acest card va fi înlocuit cu noua carte de identitate”, a explicat președintele CNAS, anunțând astfel o schimbare importantă ce va afecta utilizarea serviciilor medicale în viitor.

