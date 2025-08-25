Emise din martie 2025, noile cărți electronice de identitate vin echipate cu un cip care includ 11 servicii digitale. Acest element high-tech va permite integrarea automată a informațiilor personale, făcând actul de identitate valabil ca document de călătorie în toate statele membre ale Uniunii Europene. În plus, posesorii acestor buletine vor putea genera semnătura electronică conectându-se la diverse aplicații digitale, semnătură cu valoare juridică egală cu cea olografă.

Pe lângă facilitățile de călătorie și semnătură, documentele electronice vor oferi acces securizat în sistemele utilizate de instituții publice precum ANAF, SPV sau CNAS. Astfel, autentificarea în diferite platforme va fi simplificată, fără necesitatea creării unor conturi multiple.

România schimbă regulile: cardul de sănătate dispare, buletinul electronic devine cheia accesului la servicii medicale

Ce se întâmplă cu posesorii de buletine vechi?

Toți românii care dețin vechile cărți de identitate vor fi nevoiți să facă tranziția către noile cărți electronice pentru a putea circula liber în UE. Documentele emise anterior anului 1997 nu mai pot fi utilizate ca acte de identitate, însă buletinele emise după acest an încă au valabilitate ca document de călătorie până la data expirării sau cel târziu până în 2031.

După această dată limită, cetățenii care nu și-au schimbat buletinele nu vor mai putea traversa frontierele țărilor membre ale Uniunii folosind aceste acte.

„Actele de identitate emise cetăţenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a se permite exercitarea dreptului la libera circulaţie pe teritoriile statelor membre. În aceste condiţii, cartea electronica de identitate a fost proiectată să corespunda standardelor europene ce impun existenţa unui suport de stocare electronic", a explicat Claudiu Giulescu, şeful Direcţiei de Evidenţă a Populaţiei.

Gratuități pentru primii 5 milioane de beneficiari

Eliberarea cărților electronice de identitate este finanțată într-o primă etapă prin fonduri externe nerambursabile alocate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Astfel, românii care vor solicita buletine electronice între 20 martie 2025 și iunie 2026 nu vor fi nevoiți să plătească taxa pentru eliberarea acestor documente.

„Astfel, prin intermediul liniei de finanţare asigurate din fondurile Uniunii Europene vor fi acoperite fondurile necesare producţiei primelor 5 milioane de CEI, primii 5 milioane de cetăţeni care vor deveni posesori ai CEI fiind exoneraţi de obligaţia de a suporta contravaloarea taxei de emitere a CEI.”, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Cod Rutier 2025. Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere?