Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Remus Moldovan, a făcut publică decizia într-un interviu, explicând că România se aliniază direcției adoptate de alte state europene. Potrivit acestuia, renunțarea la cardul de sănătate vine după ani în care platforma aferentă s-a confruntat cu disfuncționalități repetate, cu tentative de fraudă și cu numeroase plângeri din partea pacienților. „Ne modernizăm și noi. În România, cartea electronică de identitate a fost deja introdusă și se dovedește a fi un succes. Practic, din momentul în care infrastructura informatică a CNAS va fi modernizată - adică în următoarele 11 luni - cardul de sănătate va deveni istorie", a declarat Horațiu Moldovan.

Oficialul a subliniat că buletinul electronic va oferi o identificare rapidă și sigură a pacientului, fără a mai fi nevoie de echipamente dedicate pentru citirea cardului. Un element central al noului sistem îl reprezintă monitorizarea în timp real a serviciilor medicale. „Vor fi eliminate cazurile în care cardurile de sănătate sunt folosite fraudulos pentru decontarea unor servicii fictive. Fiecare pacient va primi un SMS sau un e-mail imediat după ce beneficiază de o consultație, analiză sau internare, cu toate detaliile serviciului efectuat și suma decontată de stat", a explicat Moldovan.

Schimbare majoră pentru mai multe categorii de pacienți. Consult direct la specialist, fără bilet de trimitere sau internare

Pe lângă verificarea instantanee, pacienții vor putea transmite direct feedback în platforma digitală, ceea ce va permite evaluarea transparentă a furnizorilor de servicii medicale. Măsura promite reducerea birocrației, eliminarea timpilor de așteptare inutili și o protecție sporită a datelor personale. Buletinul electronic va deveni singurul document necesar pentru accesarea tratamentelor și consultațiilor, indiferent dacă acestea sunt oferite în cabinetele medicilor de familie, în spitalele publice sau în clinicile private. „Este inacceptabil ca un pacient să fie nevoit să lase cartea de identitate la recepție pentru a-i fi validate serviciile, doar pentru că sistemul cardului de sănătate nu funcționează. Acest lucru va deveni istorie", a spus președintele CNAS.

Autoritățile promit că noua platformă informatică va oferi o vizibilitate completă asupra modului în care sunt utilizate fondurile publice alocate sănătății. Moldovan a amintit că, în ultimii ani, au fost depistate numeroase situații în care furnizorii – fie din sistemul public, fie din cel privat – au introdus în decontări servicii inexistente, folosind clonări ale cardurilor de sănătate. „Consider că e o problemă de respect față de pacient și față de fondurile statului. Vom face analize de risc în timp real, iar tentativele de fraudă vor fi eliminate din start", a adăugat el.

Procesul de tranziție către utilizarea exclusivă a cărții electronice de identitate va fi gradual, urmând ca acesta să fie finalizat odată cu modernizarea completă a infrastructurii digitale a CNAS.

Fără servicii medicale pentru coasigurați! Adio asigurare gratuită pentru soț sau soție