De exemplu, un șofer care depășește limita de viteză cu 25 km/h și nu poartă centura primește două sancțiuni distincte. Una pentru viteză și cealaltă pentru lipsa centurii.

Cele două se cumulează:

amendă între 810 și 1.012,5 lei plus 3 puncte de penalizare pentru depășirea limitei de viteză

amendă între 405 și 607,5 lei plus 2 puncte de penalizare pentru lipsa centurii.

În total, așadar, va fi sancționat cu 1.215-1.620 lei și 5 puncte de penalizare, dar își va putea continua drumul.

Însă, în cazul în care mai are în ultimele 6 luni alte 10 puncte acumulate, situația se schimbă.

Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere?

Conform noului Cod Rutier 2025, șoferii au la dispoziție un maxim de 15 puncte de penalizare pe care le pot cumula.

În cazul în care au fost sancționați de mai multe ori și penalizările însumate ating sau depășesc acest prag, permisul e suspendat automat. Așadar, nu mai poți conduce!

Practic, pentru fiecare abatere rutieră din cele 15 puncte îți vor fi luate între 2 și 6 puncte de penalizare. Iar când nu mai ai puncte pe permisul de conducere, îți pierzi dreptul de a mai șofa.

Există, însă, o soluție pentru a scăpa de aceste penalizări.

Cum anulezi punctele de penalizare în 2025?

Punctele de penalizare „luate” de pe permis sunt „restituite” în decursul a 6 luni. Practic, penalizarea are o valabilitate de jumătate de an, după care se anulează automat.

De exemplu, dacă ai primit 5 puncte de penalizare pe data de 1 februarie, acestea se vor anula pe 1 august. Dacă în această perioadă ai mai acumulat alte 10 puncte, permisul se suspendă 30 de zile.

Dar, dacă ai mai primi alte sancțiuni, până la finalul lunii iulie, care însumează 9 puncte de penalizare, înseamnă un total de 14 puncte. Iar după 1 august, când expiră cele 5 primite în februarie, vei mai rămâne doar cu cele 9.

Atenție, însă, pentru că poți cumula cele 15 puncte de penalizare chiar și dintr-o singură sancțiune. De exemplu, dacă ești prins cu 95 km/h într-o zonă unde limita e de 50 km/h, ai depășit linia continuă și îți lipsește una dintre plăcuțele de înmatriculare, vei primi:

6 puncte pentru depășirea vitezei;

6 puncte d puncte pentru încălcarea marcajului continuu;

6 puncte pentru lipsa unei plăcuțe de înmatriculare.

În total, 18 puncte de penalizare, ceea ce duce direct la reținerea permisului.

Cum verifici câte puncte de penalizare ai în 2025

Varianta clasică rămâne deplasarea la Poliție și depunerea unei cereri. Răspunsul se primește după câteva zile și, de multe ori, documentul trebuie ridicat personal de la ghișeu.

Totuși, în prezent există și soluții digitale:

hub.mai.gov.ro – necesită date de logare obținute de la Poliție, ceea ce implică o deplasare inițială;

– necesită date de logare obținute de la Poliție, ceea ce implică o deplasare inițială; ghiseul.ro – acces rapid, fără drumuri la autorități, disponibil și pe telefon.

Cei care au deja cont pe ghișeul.ro se pot autentifica și pot verifica instant istoricul rutier, inclusiv amenzi și puncte de penalizare. Dacă nu ai cont, acesta poate fi creat pe baza datelor din buletin, fiind necesar un card bancar și o adresă de email validă

