Conform legislației rutiere în vigoare, Codul Rutier 2025 nu conține nicio prevedere care să sancționeze pietonii pentru traversarea în fugă a străzii pe la trecerea de pietoni. Mulți șoferi cred în mod eronat că acest lucru nu este legal. În realitate, pietonii pot merge încet, grăbi pasul sau chiar alerga „pe zebră”, atâta timp cât respectă anumite reguli stricte stabilite de Codul Rutier.

Deși legea nu menționează nicăieri că traversarea trebuie să se facă doar în mers normal sau la pas, un aspect important este ca traversarea să fie regulamentară, adică pietonul să se angajeze pe trecerea marcată sau semaforizată și să se asigure înainte de a păși pe carosabil. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, în cazul unui accident în care o persoană care aleargă pe trecere este lovită de o mașină, responsabilitatea revine șoferului, iar acesta va fi cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.

Totuși, faptul că legea nu interzice traversarea în fugă nu înseamnă că este și sigur. Din contră, alergatul pe trecere reduce timpul de asigurare al pietonului și timpul de reacție al șoferilor.

Codul Rutier stabilește clar obligația șoferilor de a acorda prioritate: la trecerile marcate și semnalizate legal, atunci când semaforul pietonilor este verde, sau la virajul la dreapta ori la stânga pe culoarea verde-intermitent. Pietonii pot traversa și la colțul străzii, în lipsa unei treceri, dar în această situație nu beneficiază de prioritate. Pentru trecerile nesemaforizate, pietonul trebuie să se asigure înainte de a păși pe carosabil.

Există și scenarii în care pietonul nu are prioritate chiar pe trecere. Articolul 167 din Codul Rutier interzice pietonilor să se angajeze în traversare la apropierea unui autovehicul cu regim prioritar, să prelungească inutil timpul de traversare, să se oprească sau să se întoarcă pe trecerile nesemaforizate, sau să ocupe carosabilul pentru a bloca circulația. Articolul 72 (3) din OUG 195/2002 specifică faptul că traversarea drumului public se face „numai prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător […] după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol”. Dacă pietonul ignoră obligația de asigurare și este accidentat, poate fi găsit vinovat pentru producerea evenimentului rutier.

În ceea ce privește sensul de mers, Codul Rutier sancționează șoferii pentru neacordarea priorității doar dacă pietonii sunt „aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului”. Acest lucru înseamnă că șoferul nu este obligat să oprească dacă pietonul pornește de pe sensul opus. Totuși, conform interpretării oferite de polițistul Tavi Perțea, odată ce persoana care traversează se apropie de jumătatea drumului, șoferul trebuie să acorde prioritate, indiferent de ritmul de mers al pietonului.