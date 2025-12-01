Festivitatea de tragerea la sorţi a meciurilor va avea loc la Kennedy Center, vineri, de la ora 19.00, ora României.

Donald Trump a făcut din Cupa Mondială un eveniment central al celui de-al doilea mandat al său. Însă organizarea Cupei Mondiale din 2026 a fost afectată de poziţia preşedintelui republican faţă de imigraţie, când a evocat posibilitatea mutării meciurilor care urmau să se desfăşoare în oraşe pe care le consideră insuficient de sigure către alte locaţii, potrivit news.ro.

Printre oraşele care vor găzdui meciuri se numără bastioane democratice precum Los Angeles (8 meciuri programate), San Francisco (6 meciuri) şi Seattle (6 meciuri).