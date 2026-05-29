CCIR consolidează relațiile economice bilaterale cu mediul de afaceri argentinian

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 26 mai a.c., o întâlnire oficială cu o delegație argentiniană condusă de E. S. dl Carlos Alejandro Poffo, Ambasadorul Republicii Argentina în România, din care au făcut parte reprezentanți ai Institutului Național pentru Tehnologie în Agricultură, ai Asociației Producătorilor în sistem NO-Till și ai Camerei Argentiniene a Producătorilor de Mașini Agricole.

Având în vedere componența delegației argentiniene, președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat faptul că: „România asigură aproximativ 3,2% din producția agricolă a Uniunii Europene, un procent care poate fi îmbunătățit semnificativ dacă fragmentarea producătorilor agricoli nu ar reprezenta o frână reală. Argentina a găsit soluții eficiente la astfel de provocări — exploatațiile cele mai mici fiind de aproximativ 150 de hectare (în timp ce la noi sunt între 1-5 hectare), alte 40 de milioane de hectare gestionate de doar 300 de fermieri argentinieni, tehnologii de precizie și eficiente inclusiv pentru gestionarea stocurilor, sisteme de lucrare a solului fără arătură convențională. Tocmai de aceea considerăm că schimbul de experiență cu comunitatea agricolă argentiniană are o valoare practică imediată pentru fermierii români. INDAGRA este, fără îndoială, cea mai importantă platformă regională pentru sectorul agricol din sud-estul Europei. Aici se întâlnesc producătorii, furnizorii de echipamente și inovatorii din întreaga regiune — și tocmai de aceea consider că partenerii argentinieni ar găsi în acest eveniment cel mai eficient punct de acces către piețele din zona noastră”.

„Portul Constanța reprezintă un activ strategic pe care îl privim cu interes real — conexiunea sa cu Dunărea și infrastructura specializată pentru produse agricole îl fac un partener natural pentru operatorii argentinieni din logistica cerealieră. Argentina are experiență și soluții dovedite în agricultura de mare scală, în tehnicile de lucrare conservativă a solului și în mecanizare avansată — experiență pe care suntem pregătiți să o punem la dispoziția fermierilor români”, a declarat E. S. dl Carlos Alejandro Poffo, Ambasadorul Republicii Argentina în România.