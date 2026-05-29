Primele imagini din blocul lovit de drona rusească la Galați. Apartamentul de la ultimul etaj a fost distrus - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Au apărut primele imagini din interiorul blocului din zona Stirex, unde o dronă rusească Geran-2 a lovit un apartament aflat la ultimul etaj. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu care a distrus locuința situată la etajul zece. Două persoane care se aflau înăuntru în momentul prăbușirii aparatului de zbor au trăit clipe de groază, însă au reușit să se autoevacueze din mijlocul flăcărilor înainte ca salvatorii să ajungă la fața locului.

Echipele de intervenție au găsit distrugeri mari în apartamentul lovit direct. Pentru siguranța oamenilor, salvatorii au evacuat de urgență aproximativ 70 de locatari din imobil. Deși autoritățile au pregătit rapid o locație pentru a-i caza temporar pe cei rămași pe drumuri, pentru moment nicio persoană nu a fost relocată acolo.

Pirotehniștii de la SRI au verificat atent zona și au confirmat că pericolul unei noi explozii a trecut, dar echipele speciale ale MAI, MApN și SRI rămân în continuare la fața locului pentru verificări suplimentare.

De ce nu a fost doborâtă drona înainte să lovească blocul

Oficialii Ministerului Apărării Naționale au explicat într-o conferință de presă de ce armata nu a distrus drona în aer. Reprezentanții MApN au subliniat că nu au existat oportunități reale de a lovi aparatul de zbor în condiții de deplină siguranță pentru populație. Drona rusească a fost detectată și urmărită de radare în timp ce zbura spre sudul municipiului Galați, dar s-a prăbușit direct pe acoperișul clădirii înainte de a putea fi neutralizată.

Armata a ridicat de urgență două avioane F-16 de la Baza Aeriană Fetești și un elicopter pentru a monitoriza situația, iar piloții aveau permisiunea să tragă pe toată durata alertei. Totuși, din cauza riscurilor mari pentru cetățeni, drona nu a fost interceptată. Acesta este cel mai grav caz înregistrat în România de la începutul războiului, într-un context în care dronele rusești au intrat ilegal în spațiul aerian românesc de 28 de ori până în prezent.