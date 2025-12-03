Invitații au intervenit imediat

Fostul fotbalist Ian Wright și fosta internațională Anita Asante, care se aflau alături de Woods în platoul improvizat de pe stadion, au reacționat fulgerător și au reușit să o prindă în momentul în care și-a pierdut cunoștința. Realizatorii au întrerupt rapid transmisia și au introdus o pauză de publicitate, în timp ce echipa medicală prezentă la fața locului a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor.

După revenirea din pauză, locul Laurei Woods a fost ocupat de colega acesteia, Katie Shanahan, care le-a explicat telespectatorilor situația:

„Ați observat probabil că Laura nu mai este alături de noi. I s-a făcut rău și în acest moment se află în grija cadrelor medicale.”

Primele informații despre starea prezentatoarei

Logodnicul Laurei Woods, Adam Collard, a liniștit publicul printr-un mesaj postat pe platforma X, anunțând că prezentatoarea este în afara oricărui pericol:

„Laura este bine și se află în grija celor potriviți. Mulțumim tuturor pentru mesajele pline de grijă.”

La scurt timp, însăși Woods a transmis un mesaj fanilor, explicând că se recuperează și că incidentul ar avea legătură cu un virus.

Mesajul Laurei Woods: „Sunt OK, doar foarte jenată”

Într-o postare pe Instagram, prezentatoarea a oferit detalii despre starea sa:

„Îmi pare rău că i-am speriat pe toți. Sunt OK. Paramedicii de la Saints cred că este vorba despre un virus și că am nevoie de odihnă și hidratare. Sunt foarte jenată că s-a întâmplat în direct, dar colegii de la ITV au avut mare grijă de mine.”

Aceasta le-a mulțumit și celor doi invitați, Wright și Asante, pentru reacția rapidă:

„Le mulțumesc că m-au prins și îmi pare rău încă o dată pentru incident.”