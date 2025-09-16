Un angajat al Inspectoratului de Jandarmi Argeș i-a sărit în ajutor bărbatului, iar la scurt timp acestuia i s-au alăturat echipajele ISU și SMURD.

Din primele informații, bărbatul în vârstă de 58 de ani avea probleme medicale, dar a răspuns manevrelor. Ulterior, acesta a fost transportat la spital.

"Un jandarm argeșean a acordat primul-ajutor unui bărbat căzut pe stradă în fața Muzeului Județean Argeș. Colegul nostru se îndrepta către casă, după serviciul de noapte, când a observat un bărbat căzut pe stradă.

Fără să ezite, știind că fiecare secundă este vitală în astfel de situații, Marius a coborât din mașină și a aplicat manevre de masaj cardiac bărbatului până la sosirea echipajului Serviciului Județean de Ambulanță. Bărbatul a fost preluat de ambulanță cu semne vitale, fiind transportat la Spitalul Județean Argeș", a transmis Jandarmeria Română.

Incidentul vine la doar o zi după ce o femeie s-a prăbușit la pământ în timp ce mergea pe stradă, la Timișoara.

Potrivit presei locale, femeii i s-a făcut brusc rău pe când trecea prin dreptul clădirilor de birouri. În acest caz, trecătorii i-au sărit imediat în ajutor și au sunat la numărul de urgență 112. Un echipaj al Ambulanței a intervenit rapid, iar medicii ai-au aplicat manevrele de resuscitare.