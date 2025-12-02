Reprezentanții Great Wall Motors (GWM), unul dintre cei mai mari producători auto din China, au anunțat recent intenția companiei de a deschide, până în 2029, o uzină complet funcțională în Europa. Capacitatea de producție vizată este impresionantă, atingând 300.000 de vehicule pe an. Deși marea necunoscută rămâne alegerea țării gazdă, România ar putea fi destinația aleasă de gigantul chinez, conform informațiilor publicate de profit.ro.

România intră puternic în discuție, mai ales că GWM a făcut deja un prim pas pe piața locală în cursul anului 2024. Șefii companiei susțin că locul viitoarei uzine nu a fost încă stabilit. Totuși, o fabrică de asemenea dimensiuni necesită aproximativ doi ani pentru construcție și un an suplimentar pentru creșterea treptată a producției. Acest lucru înseamnă că, pentru a se încadra în termenul limită al anului 2029, Great Wall Motors ar trebui să aibă clar stabilite terenul și autorizațiile necesare încă din 2026.

Pe lista opțiunilor preferate se numără Turcia, datorită poziției sale strategice între Europa și Asia și a uniunii vamale cu UE. De asemenea, estul Europei rămâne atractiv, în ciuda faptului că o fabrică anterioară în Bulgaria nu a atins potențialul așteptat. Ungaria, unde BYD a construit deja o uzină uriașă, reprezintă o altă destinație viabilă, grație echilibrului între costuri și logistică. Slovacia, un reper important în industria auto europeană, se află, de asemenea, pe lista scurtă. În acest peisaj competitiv, România se distinge tot mai mult. După aderarea la Schengen și extinderea rețelei interne de autostrăzi, țara noastră a reușit să depășească multe dintre impedimentele logistice invocate de investitorii străini în trecut. Stabilitatea logistică îmbunătățită, accesul mai rapid la piețele vestice și costurile competitive pot transforma România într-o opțiune credibilă, caz în care peste 300.000 de mașini chinezești ar putea fi construite anual aici.

Chinezii au investit deja în industria auto din România

Un indiciu al seriozității intențiilor GWM îl reprezintă pasul făcut în România în 2024, prin înființarea unei unități locale la Timișoara, inițial anunțată ca un proiect minor de colaborare cu producătorul de corpuri de iluminat Elba. Deși activitatea principală a entității era inițial „fabricarea de echipamente electrice de iluminat”, planurile au evoluat rapid: GWM a demarat o investiție de 3 milioane de euro pentru producerea de componente din aluminiu destinate industriei auto. Investitorii chinezi au transmis deja autorităților române intenția de a extinde proiectul, chiar dacă nu au oferit detalii clare despre direcția producției. Portofoliul fabricii de componente, care va include sisteme de iluminat și module de control, sisteme termice și soluții de transmisie electrică, este perfect compatibil cu o eventuală viitoare uzină auto, ceea ce face ca investiția din Timișoara să fie deosebit de relevantă.

Europa, prioritară pentru chinezi, în contextul creșterii tarifelor la importuri

Pe plan european, GWM trece printr-o reorganizare profundă a operațiunilor, închizând hub-ul de la Munchen și centralizând operațiunile internaționale sub Great Wall International Trade Company Limited. În ciuda restructurărilor, Europa rămâne o piață prioritară, GWM urmând să lanseze șapte modele noi, începând cu 2026. Primul va fi Ora 5, un SUV de mici dimensiuni. Spre deosebire de alți producători chinezi, GWM nu mizează exclusiv pe vehicule electrice, adoptând o strategie „multi-energie” și rămânând fidelă motoarelor cu combustie. Până la anunțul oficial al amplasării noii uzine, toate opțiunile rămân deschise. Dacă România va reuși să atragă această investiție, ar putea ajunge în primele trei țări europene la numărul de vehicule construite.

Primul constructor auto chinez listat la Bursa din Hong Kong

Great Wall Motors, înființată în 1984, și-a început activitatea cu producția de vehicule comerciale ușoare și pick-up-uri, devenind rapid lider pe piața chineză. După anii 2000, compania s-a extins în segmentul SUV-urilor prin lansarea mărcii Haval. Ulterior, a dezvoltat brandurile premium WEY, ORA (electrice) și Tank (SUV-uri off-road). GWM este primul constructor auto chinez listat la Bursa din Hong Kong (în 2003) și un pionier în exporturile masive către Europa, Orientul Mijlociu și America Latină, având deja centre de cercetare și fabrici în Rusia, India, Malaezia și Thailanda.