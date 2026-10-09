Șeful Tribunalului București, avertisment privind criza din justiție: „Nicio măsură de digitalizare nu poate complini lipsa de resursă umană”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 oct. 2026, 13:46

Cosmin Sterea-Grossu, președintele Tribunalului București, a vorbit într-un interviu despre criza de personal din instanțe și despre normarea activității judecătorilor. Magistratul susține că această măsură a fost necesară, deoarece instanțele nu au puterea de a rezolva singure deficitul de personal. Acesta a explicat și de ce digitalizarea, deși ajută la reducerea volumului de muncă, nu poate înlocui judecătorii care lipsesc din sistem.

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