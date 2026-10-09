Cazul de ciumă din Rusia. Alexandru Rafila vorbește despre virusul suspect și probele la care nimeni nu are acces

Publicat 9 oct. 2026, 16:54 Sursă Realitatea PLUS

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, a explicat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, situația apărută în Rusia după moartea unei cercetătoare în vârstă de 28 de ani, în contextul în care cazul a fost asociat inițial cu posibilitatea unei infecții cu ciumă.

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