Bărbat din Vaslui, internat cu suspiciune de botulism. Simptomele alarmante care i-au făcut pe medici să intervină

Un bărbat de 46 de ani, din localitatea Schineni, suburbie a orașului Murgeni, județul Vaslui, este internat de cinci zile la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, după ce medicii au suspectat că ar putea avea botulism. Pacientul a ajuns la spital cu dificultăți de înghițire, iar ulterior au apărut și probleme de vedere și de vorbire. Cazul a atras atenția autorităților sanitare, care au început verificări pentru a afla ce aliment ar fi putut provoca îmbolnăvirea.
Bărbatul a fost internat inițial la Gastroenterologie, unde a fost supus mai multor investigații. Pe parcursul spitalizării, medicii au observat că acesta prezenta și manifestări neurologice, precum căderea pleoapelor, vedere dublă și modificări ale vocii. Pacientul a fost transferat la Neurologie, iar suspiciunea de botulism a apărut după evaluarea simptomelor și după ce medicii au aflat că acesta consumase conserve de pește.
Medicii au administrat de urgență ser antibotulinic. Cum se simte pacientul
În urma investigațiilor, echipa medicală a decis să înceapă tratamentul cu ser antibotulinic, fără să mai aștepte rezultatele analizelor care ar putea confirma diagnosticul. Pacientului i-au fost administrate cinci doze, în valoare totală de aproximativ 4.000 de lei. Tratamentul a fost efectuat în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde bărbatul a fost monitorizat atent, conform Vremea Noua.
„Având în vedere suspiciunea clinică și potențialul de evoluție severă al acestei afecțiuni, echipa medicală a decis administrarea tratamentului specific cu ser antibotulinic. Tratamentul a fost administrat în cadrul Secției Anestezie și Terapie Intensivă, în condiții de monitorizare atentă, fără incidente sau reacții adverse imediate”, a declarat doctorul Oana Balbuzan, purtătorul de cuvânt al spitalului.
Potrivit reprezentanților unității medicale, starea bărbatului s-a îmbunătățit după administrarea tratamentului, iar simptomele au început să se amelioreze. Cu toate acestea, pacientul rămâne sub supravegherea medicilor. Probele biologice recoltate pentru confirmarea botulismului au fost trimise la analiză, însă rezultatele nu erau disponibile la momentul comunicării informațiilor.
Ce au găsit inspectorii în casa bărbatului. Mai multe alimente, luate în calcul
Direcția de Sănătate Publică Vaslui și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui au început verificări pentru a stabili de unde ar fi putut proveni contaminarea. Una dintre ipotezele luate în calcul este consumul unor alimente păstrate în condiții necorespunzătoare. Potrivit primarului orașului Murgeni, bărbatul ar fi primit carne de la mama sa, pe care nu ar fi pregătit-o sau depozitat-o corespunzător.
Edilul a precizat că pacientul participase recent și la o pomană, împreună cu mai multe persoane, însă ceilalți participanți nu ar fi prezentat probleme de sănătate.
„Într-adevăr, el și alți frați de-ai lui ar fi participat la o pomană, dar nu ar fi avut nimic de acolo, pentru că niciunul din ceilalți nu a pățit nimic. Ce se știe din surse mai credibile ar fi că mama lui i-ar fi dat niște carne, iar el trăiește în condiții mai precare și nu ar fi pregătit carnea cum trebuie”, a declarat primarul.
În timpul verificărilor efectuate la locuința bărbatului, inspectorii sanitar-veterinari ar fi descoperit și un borcan cu gem de gutui considerat suspect, dar și un pateu desfăcut. Deocamdată, niciunul dintre aceste alimente nu a fost confirmat drept sursă a unei eventuale contaminări. Autoritățile continuă cercetările pentru a identifica alimentul care ar fi putut provoca îmbolnăvirea și pentru a verifica dacă există riscul apariției altor cazuri.
Ce este botulismul și care sunt simptomele care trebuie să ne alarmeze
Botulismul este o boală rară, dar extrem de periculoasă, provocată de toxina produsă de bacteria Clostridium botulinum. Îmbolnăvirea poate apărea în urma consumului de alimente contaminate, în special conserve preparate sau depozitate necorespunzător. Toxina afectează sistemul nervos și poate provoca paralizie musculară, inclusiv la nivelul mușchilor care ajută la respirație.
Primele simptome pot fi digestive, precum greață, vărsături, crampe abdominale și diaree, urmate uneori de constipație. Ulterior, pot apărea probleme de vedere, pleoape căzute, dificultăți de vorbire și înghițire, uscăciunea gurii și slăbiciune musculară progresivă. În formele severe, botulismul poate duce la insuficiență respiratorie și poate pune viața pacientului în pericol. Tocmai de aceea, apariția unor astfel de simptome necesită evaluare medicală de urgență, iar tratamentul trebuie administrat cât mai repede.