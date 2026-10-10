Bărbat din Vaslui, internat cu suspiciune de botulism. Simptomele alarmante care i-au făcut pe medici să intervină

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 15:16

Un bărbat de 46 de ani, din localitatea Schineni, suburbie a orașului Murgeni, județul Vaslui, este internat de cinci zile la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, după ce medicii au suspectat că ar putea avea botulism. Pacientul a ajuns la spital cu dificultăți de înghițire, iar ulterior au apărut și probleme de vedere și de vorbire. Cazul a atras atenția autorităților sanitare, care au început verificări pentru a afla ce aliment ar fi putut provoca îmbolnăvirea.

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