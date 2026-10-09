Un om a murit după ce o grindă de beton s-a prăbușit peste excavatorul în care se afla

Accident mortal în județul Dolj, în timpul unor lucrări de demolare. O persoană și-a pierdut viața după ce o grindă masivă de beton a căzut peste excavatorul în care se afla. Pompierii au intervenit de urgență pentru recuperarea victimei, operațiunea fiind îngreunată de complexitatea intervenției.
Incidentul grav s-a produs vineri, în municipiul Băilești, unde echipele de salvare au fost alertate după ce o grindă de beton s-a prăbușit peste un utilaj folosit la demolarea unei construcții. În interiorul excavatorului se afla o persoană, care a rămas prinsă în urma impactului.
La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, pentru gestionarea situației și desfășurarea operațiunilor de salvare.
Intervenție dificilă pentru pompierii din Dolj
Pentru misiunea din Băilești au fost mobilizate echipaje ale Secției de Pompieri din localitate, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. De asemenea, au intervenit un echipaj de prim ajutor și o echipă de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova.
La sosirea salvatorilor, persoana surprinsă în excavator nu mai prezenta semne vitale, potrivit informațiilor transmise de pompieri.
Având în vedere dificultatea operațiunilor de extragere a victimei și complexitatea intervenției, autoritățile au decis suplimentarea forțelor de la fața locului. În sprijinul echipelor deja mobilizate a fost trimis și containerul Multirisc din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Craiova.
Victima a rămas prinsă în excavator după prăbușirea grinzii
Prăbușirea grinzii de beton a surprins persoana aflată în excavator în timpul lucrărilor de demolare. Din cauza structurii căzute peste utilaj, recuperarea victimei a necesitat operațiuni complexe din partea echipelor de intervenție.
Pompierii au acționat pentru scoaterea persoanei din interiorul excavatorului, în condiții dificile.
Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorități.