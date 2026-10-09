Un om a murit după ce o grindă de beton s-a prăbușit peste excavatorul în care se afla

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 18:48

Accident mortal în județul Dolj, în timpul unor lucrări de demolare. O persoană și-a pierdut viața după ce o grindă masivă de beton a căzut peste excavatorul în care se afla. Pompierii au intervenit de urgență pentru recuperarea victimei, operațiunea fiind îngreunată de complexitatea intervenției.

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