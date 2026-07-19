Buldoexcavatoarele au intrat în Bușteni după urgia apelor. Autoritățile au început să curețe dezastrul lăsat în urmă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 20:02

Autoritățile intervin, duminică, în stațiunea Bușteni, pentru decolmatarea pârâului Jepi, ca urmare a unei viituri puternice care s-a format pe fondul ploii abundente din cursul după-amiezii.

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