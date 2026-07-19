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Buldoexcavatoarele au intrat în Bușteni după urgia apelor. Autoritățile au început să curețe dezastrul lăsat în urmă
Buldoexcavatoarele au intrat în Bușteni după urgia apelor
Autoritățile intervin, duminică, în stațiunea Bușteni, pentru decolmatarea pârâului Jepi, ca urmare a unei viituri puternice care s-a format pe fondul ploii abundente din cursul după-amiezii.
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