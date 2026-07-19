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Buldoexcavatoarele au intrat în Bușteni după urgia apelor. Autoritățile au început să curețe dezastrul lăsat în urmă

Buldoexcavatoarele au intrat în Bușteni după urgia apelor

Buldoexcavatoarele au intrat în Bușteni după urgia apelor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 20:02

Autoritățile intervin, duminică, în stațiunea Bușteni, pentru decolmatarea pârâului Jepi, ca urmare a unei viituri puternice care s-a format pe fondul ploii abundente din cursul după-amiezii.

'Intervențiile pentru decolmatarea pârâului Jepi continuă. În zona pârâului Jepi acționează trei buldoexcavatoare, echipele Salvamont, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, angajați ai Primăriei Bușteni și reprezentanți ai instituțiilor implicate', informează Primăria Bușteni, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, pompierii continuă acțiunile de evacuare a apei acumulate în gospodăriile din Bușteni.

Autoritățile apelează la cetățeni: „Îi rugăm pe cetățeni să manifeste prudență în deplasări, să evite zonele unde apa s-a acumulat și să semnaleze eventualele situații care pot pune în pericol siguranța persoanelor sau a bunurilor”, a mai scris Primăria Bușteni în mesajul său.

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