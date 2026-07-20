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Social· 1 min citire
Agenția de Cadastru, blocată de peste patru zile de hackeri. Toate sistemele informatice rămân nefuncționale
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 10:56
SursăRealitatea PLUS
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) rămâne în continuare blocată în urma atacului cibernetic care a afectat infrastructura instituției.
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