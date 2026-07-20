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STB modifică traseele liniilor 101 și 382 din cauza unor lucrări pe Strada Ziduri Moși. De când intră în vigoare schimbările
STB modifică traseele liniilor 101 și 382
Societatea de Transport București (STB) anunță că liniile de autobuz 101 și 382 vor circula pe trasee deviate începând de duminică, 20 iulie 2026, ora 19:00, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pe Strada Ziduri Moși pentru desfășurarea unor lucrări edilitare.
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