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Social· 1 min citire
Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație pe podul peste Dunăre de la Brăila, pentru executarea canalului drenant
FOTO: Arhivă
Noi restricții de trafic intră în vigoare, începând de luni, pe podul peste Dunăre de la Brăila, pentru executarea lucrărilor la canalul drenant, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
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